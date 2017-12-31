Стрельба в Колорадо: убит полицейский, есть раненые (4 новости) «В перестрелке пострадали пять правоохранителей»

Во время перестрелки в районе города Денвер, штат Колорадо, пострадали несколько полицейских.

Об этом сообщается в Twitter полиции округа Дуглас. В сообщении полиции в Facebook говорится, что сообщение о стрельбе поступило в 5:13 по местному времени.

Информации о других погибших и пострадавших также пока нет. Позже полиция сообщила, что один полицейский погиб, еще 5 получили ранения.

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Причина стрельбы — домашний конфликт. Также были ранены несколько гражданских. По предварительным данным, нападавший убит.

Обновлено в 21:22 О том, что именно произошло, в полиции штата не уточняют. Известно лишь, что сначала поступила информация об одном раненом полицейском, а затем их количество возросло до нескольких.