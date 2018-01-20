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Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле

Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле (4 новости)

«Стало известно о жуткой находке полицейских»

В полиции сообщили новые, неожиданные подробности дела о стрельбе в Одессе. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, который открыл стрельбу по людям – это местный пророссийский деятель Валентин Дорошенко. Во время перестрелки он ранил полицейских и застрелил своего предполагаемого сообщника. Один из полицейских скончался в больнице.

По словам Руслана Форостяка, сообщник Дорошенко получил пулю потому, что пытался помешать преступнику стрелять по представителям полиции. По данным Форостяка, погибшего звали Константин Пиковский, по прозвищу "Пика".

Стрельба в Одессе: Полиция сообщила о втором погибшем
Стрельба в Одессе: Полиция сообщила о втором погибшем

"Этот гражданин, был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле»
Фото Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 19:19 Правоохранители установили личность третьего погибшего, знакомого Валентина Дорошенко, который 19 января устроил стрельбу в Одессе
Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 20:47 Силовики рассказали "Обозревателю" ранее неизвестные подробности
Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 21:58 Стало известно о жуткой находке полицейских
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