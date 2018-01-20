Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле (4 новости) «Стало известно о жуткой находке полицейских»

В полиции сообщили новые, неожиданные подробности дела о стрельбе в Одессе. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, который открыл стрельбу по людям – это местный пророссийский деятель Валентин Дорошенко. Во время перестрелки он ранил полицейских и застрелил своего предполагаемого сообщника. Один из полицейских скончался в больнице.

По словам Руслана Форостяка, сообщник Дорошенко получил пулю потому, что пытался помешать преступнику стрелять по представителям полиции. По данным Форостяка, погибшего звали Константин Пиковский, по прозвищу "Пика".

Стрельба в Одессе: Полиция сообщила о втором погибшем

"Этот гражданин, был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области.