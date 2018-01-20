Стрельба в Одессе с погибшими и ранеными: что произошло на самом деле

В полиции сообщили новые, неожиданные подробности дела о стрельбе в Одессе. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Ранее сообщалось, что злоумышленник, который открыл стрельбу по людям – это местный пророссийский деятель Валентин Дорошенко. Во время перестрелки он ранил полицейских и застрелил своего предполагаемого сообщника. Один из полицейских скончался в больнице.
По словам Руслана Форостяка, сообщник Дорошенко получил пулю потому, что пытался помешать преступнику стрелять по представителям полиции. По данным Форостяка, погибшего звали Константин Пиковский, по прозвищу "Пика".
"Этот гражданин, был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области.