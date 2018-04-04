Строилась годами: Сытник назвал ПриватБанк финансовой пирамидой

Сумма убытков, которая сейчас установлена в производствах НАБУ относительно «Приватбанка», составляет более 150 миллиардов гривен.

Обновлено в 16:13 По его словам, ущерб по делам Приватбанка, который находится в государственной собственности, составляет 150 млрд гривен.

Обновлено в 16:15 В Национальном антикоррупционном бюро заверяют, что подозрения по делу «Приватбанка» будут, но когда — не уточняют. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая в парламенте на вопросы депутатов. «Расследование продолжается. Оно очень сложное. „Приватбанк“ — это финансовая пирамида, которая строилась годами. За день это невозможно расследовать. Поэтому я не могу прогнозировать, когда будут подозрения, но они будут», — сказал Сытник. Он отметил, что сумма убытков, которая установлена в производстве НАБУ, превышает 150 млрд грн. «Это то, что было украдено уже после революции. Часть этих средств выведены из «Приватбанка», — добавил директор НАБУ. Он уточнил, что расследуется как возможная причастность том-менеджмента «Приватбанка», так и возможная причастность сотрудников Нацбанка.