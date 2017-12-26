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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 23:10
· Арест · Пресс-секретарь
Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича

Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича (9 новостей)

«Юрия Чмыря подозревают в неуплате налогов»

Суд арестовал изъятые денежные средства экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Юрия Чмыря. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Это решение суд принял после попытки вернуть изъятые средства через суд. По мнению следователей, деньги были получены из неофициальных источников и с них не заплатили налоги.

Обновлено в 22:36 По ходатайству Генпрокуратуры Печерский райсуд наложил арест на средства бывшего замглавы АП времен президентства Януковича в сумме более 1 миллиона долларов.

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Обновлено в 23:10 Лысенко отметил, что обнаруженные у бывшего чиновника более $1 млн., вероятно, получены из неофициальных источников и с них не были уплачены налоги в государственный бюджет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича»
Фото Суд арестовал миллион долларов налички экс-заместителя администрации Януковича
Фото Суд арестовал миллион долларов налички экс-заместителя администрации Януковича
Фото У заместителя главы АП Януковича суд арестовал миллион долларов
Фото Арестован $1 млн изъятых у экс-заместителя главы администрации Януковича
Фото Суд арестовал 1 млн долларов экс-заместителя главы АП времен Януковича
Фото ГПУ: бывший замглавы Администрации президента времен Януковича пытался вернуть изъятый миллион долларов
Фото Суд наложил арест на незадекларированный $1 млн экс-замглавы Администрации Президента Чмыря
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Новое Время Новое Время  ·  26.12.17, 19:35 Суд наложил арест на изъятые средства экс-заместителя администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря
Новое Время Новое Время  ·  26.12.17, 19:35 Суд наложил арест на изъятые средства экс-заместителя администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря
Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 20:08 Суд арестовал $1,2 миллиона, изъятых у бывшего заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 20:19 Суд наложил арест на изъятые денежные средства экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  26.12.17, 21:56 Юрия Чмыря подозревают в неуплате налогов.
Униан Униан  ·  26.12.17, 22:19 Средства арестованы в рамках производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 22:36 По ходатайству Генпрокуратуры Печерский райсуд наложил арест на средства бывшего замглавы АП времен президентства Януковича в сумме более 1 миллиона долларов.
Гордон Гордон  ·  26.12.17, 23:10 В Генпрокуратуре сообщили, что на средства, обнаруженные у экс-заместителя администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря, не были уплачены налоги в госбюджет.По ходатайству Генпрокуратуры Печерский…
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