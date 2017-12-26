Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича (9 новостей) «Юрия Чмыря подозревают в неуплате налогов»

Суд арестовал изъятые денежные средства экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Юрия Чмыря. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Это решение суд принял после попытки вернуть изъятые средства через суд. По мнению следователей, деньги были получены из неофициальных источников и с них не заплатили налоги.

Обновлено в 22:36 По ходатайству Генпрокуратуры Печерский райсуд наложил арест на средства бывшего замглавы АП времен президентства Януковича в сумме более 1 миллиона долларов.

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Обновлено в 23:10 Лысенко отметил, что обнаруженные у бывшего чиновника более $1 млн., вероятно, получены из неофициальных источников и с них не были уплачены налоги в государственный бюджет.