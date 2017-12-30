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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 02:34
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Суд арестовал директора Николаевского аэропорта

Суд арестовал директора Николаевского аэропорта (8 новостей)

«Директору КП Николаевский международной»

Заводской райсуд Николаева избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали при попытке дать взятку председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Обновлено в 01:05 . Директору КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн.

Обновлено в 02:34 Судья Заводского районного суда Николаева избрала для директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаила Галайко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 миллиона гривен, передает УНИАН.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд арестовал директора Николаевского аэропорта»
Фото Суд арестовал директора Николаевского аэропорта
Фото Суд решил взять под стражу руководителя николаевского аэропорта
Фото Суд арестовал директора Николаевского аэропорта за взятку
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Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 23:36 Директору КП "Николаевский международной
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УНН УНН  ·  31.12.17, 00:24 “Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен для директора Николаевского…
Сегодня Сегодня  ·  31.12.17, 01:05 Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн . Директору КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко избрали меру пресечения в виде…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 02:34 Судья Заводского районного суда Николаева избрала для директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаила Галайко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60…
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