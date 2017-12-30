Суд арестовал директора Николаевского аэропорта

Заводской райсуд Николаева избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали при попытке дать взятку председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Обновлено в 01:05 . Директору КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн.

Обновлено в 02:34 Судья Заводского районного суда Николаева избрала для директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаила Галайко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 миллиона гривен, передает УНИАН.