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Украина
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Суд арестовал двух топ-менеджеров братьев Дубневичей, которых подозревают в миллиардных хищениях газа

Суд арестовал двух топ-менеджеров братьев Дубневичей, которых подозревают в миллиардных хищениях газа (3 новости)

«Из-за убытков на сумму 1,4 млрд грн. руководителей предприятий арестовали на два месяца.  »

Соломенский райсуд Киева арестовал советника директора ООО Энергия Игоря Кучму и руководителя ООО Энергия-Новый Раздел Игоря Артимко в деле о хищениях газа. Об этом сообщает издание Наши гроши.

Так, Кучме суд избрал меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 5 миллионов гривен. Игорю Артимко суд назначил меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как сообщалось, сотрудники НАБУ во Львове раскрыли преступную схему хищения более 300 млн куб. м. природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами компаний, которые оказались замешаны в хищениях, являются народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.01.18, 11:11 Из-за убытков на сумму 1,4 млрд грн. руководителей предприятий арестовали на два месяца.  
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