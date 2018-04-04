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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:51
· Суд · Районный суд · Заседание · Апрель
Суд над Януковичем: допрос свидетеля Луговского из оккупированного Крыма. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Суд над Януковичем: допрос свидетеля Луговского из оккупированного Крыма. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ (9 новостей и 1 видео)

«Адвокаты экс-президента сорвали уже 11 заседаний без достаточно уважительных причин, отметил судья Владислав Девятко»

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10:00 5 апреля. Об этом сообщает корреспондент издания Гордон. Суд намерен допросить двух экспертов и одного свидетеля защиты – крымчанина, активиста Антимайдана. Глава коллегии судей Владислав Девятко уточнил, что следующие заседания назначены на 11-12 и 18-19 апреля. Судебные дебаты планируют провести 25-26 апреля. Сегодня, 4 апреля, в суде допрашивали активиста Антимайдана Валерия Луговского. Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). 21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференц-связи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.

Обновлено в 12:15 По его словам, адвокаты говорят откровенную неправду тогда, как им предоставлены все возможности для допроса свидетелей. Ваши командировки подписываете вы себе сами, - сказал Девятко.

Обновлено в 12:51 Адвокаты экс-президента сорвали уже 11 заседаний без достаточно уважительных причин, отметил судья Владислав Девятко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд над Януковичем: допрос свидетеля Луговского из оккупированного Крыма. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ»
Фото Оболонский суд перенес заседание по делу Януковича на 5 апреля
Фото Оболонский суд собирается допросить по делу Януковича экс-начальника Генштаба ВСУ Ильина 18 апреля
Фото Суд по делу о госизмене Януковича перенес судебные дебаты
Фото Оболонский суд перенес заседание по делу Януковича на 5 апреля
Фото Адвокаты сорвали 11 заседаний по делу Януковича
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 10:12 Сегодня, 4 апреля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 43-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. Прошлое заседание суд перенес…
Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 11:16 Об этом сегодня, во время заседания Оболонского суда по делу президента-беглеца Виктора Януковича заявил судья, передает Depo.ua . "Таких заседаний было уже одиннадцать. И вы хотите после этого сказать,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 11:30 Сегодня, 4 апреля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 43-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. Прошлое заседание суд…
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 11:32 Новость дополняется...
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 11:58 Оболонский районный суд Киева перенес судебные дебаты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича с 18-19 апреля на 25-26 апреля.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.04.18, 12:15 Это произошло из-за постоянных командировок адвокатов. Об этом председательствующий судья Владислав Девятко заявил в зале суда. По его словам, адвокаты говорят откровенную неправду тогда, как им предоставлены…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 12:51 Адвокаты экс-президента сорвали уже 11 заседаний без достаточно уважительных причин, отметил судья Владислав Девятко.
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