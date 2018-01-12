Суд не отпустил Ефремова из-под стражи (21 новость) «Экс-регионал находится под стражей уже больше года»

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу, 12 января, передает LB.ua.

Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Обновлено в 23:01 Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Обновлено в 23:36 Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", апелляционный суд Харьковской области принял решение оставить под арестом водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, которого подозревают в смертельном аварии в центре Харькова. Таким образом, суд отказал защите, которая просила смягчить меру пресечения из подзащитному.