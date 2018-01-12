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Фокус Фокус · · Обновлено в 23:36
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Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Суд не отпустил Ефремова из-под стражи (21 новость)

«Экс-регионал находится под стражей уже больше года»

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу, 12 января, передает LB.ua.

Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Обновлено в 23:01 Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Обновлено в 23:36 Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", апелляционный суд Харьковской области принял решение оставить под арестом водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, которого подозревают в смертельном аварии в центре Харькова. Таким образом, суд отказал защите, которая просила смягчить меру пресечения из подзащитному.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 19:58 В Старобельском районном суде Луганской области на очередном заседании в пятницу по ходатайству гособвинения было принято решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому…
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 20:21 Старобельский райсуд Луганской области продлил срок содержания под стражей бывшему главе фракции Партия регионов Александру Ефремову, который участвовал в сепаратистком митинге на Луганщине в марте 2014…
Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 20:32 Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Хвиля Хвиля  ·  12.01.18, 20:59 Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 21:04 Старобельский районный суд Луганской области по ходатайству обвинения принял решение о продлении на 60 суток содержание под стражей экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  12.01.18, 21:06 Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, обвиняемого в сепаратизме, до 12 марта
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 21:12 Экс-глава фракции "регионалов" в Верховной раде предыдущего созыва пробудет за решеткой как минимум до середины марта.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  12.01.18, 21:26 Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщает УНН.«Продлить Ефремову срок содержания под стражей до 12 марта…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.01.18, 21:33 Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 12 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов Александру Ефремову на 2…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.01.18, 21:36 Экс-главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову продлили арест на 60 суток. Постановление об этом издал Старобельский районный суд Луганской области по ходатайству обвинения. "Суд считает необходимым…
Униан Униан  ·  12.01.18, 21:37 Генеральная прокуратура Украины 4 января 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.
ТСН ТСН  ·  12.01.18, 21:43 Экс-регионал находится под стражей уже больше года.
ForUm ForUm  ·  12.01.18, 21:51 Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.Об этом сообщил председательствующий…
Главред Главред  ·  12.01.18, 22:03 Судьи удовлетворили ходатайство, поданное следователями Генеральной прокуратуры Украины. 
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 22:31 Старобельский суд продлил арест Александра Ефремова еще на 2 месяца.
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 22:31 Старобельский суд продлил арест Александра Ефремова еще на 2 месяца.
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 22:31 Старобельский суд продлил арест Александра Ефремова еще на 2 месяца.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.01.18, 22:51 Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову, обвиняемого в сепаратизме, до 12 марта.
Голос.UA Голос.UA  ·  12.01.18, 23:01 Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 12 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов Александру Ефремову на 2…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  12.01.18, 23:36 Как сообщает издание Интерфакс-Украина, срок продлен на два месяца. Суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно.…
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