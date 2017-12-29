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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 22:59
· Арест · Январь · Май
Суд Одессы снова арестовал фигуранта "дела 2 мая" Мефедова

Суд Одессы снова арестовал фигуранта "дела 2 мая" Мефедова (9 новостей)

«Заседание суда происходило в закрытом режиме»

Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, арестовали до 18 января следующего года,

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметили в прокуратуре.

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15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил на 60 суток срок содержания под стражей бывшему обвиняемому по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданину России Евгению Мефедову.

Ранее Приморский районный суд г. Одессы продлил срок содержания под стражей для другого подозреваемого по этому делу украинца Сергея Долженкова.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обновлено в 22:37 По его словам, Мефедов отправлен под стражу до 18 января 2018 года.

Обновлено в 22:59 Заседание суда происходило в закрытом режиме.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд Одессы снова арестовал фигуранта "дела 2 мая" Мефедова»
Фото Суд вновь поместил под стражу фигуранта дела 2 мая
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Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 20:02 Приморский районный суд Одессы снова взял под стражу одного из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 россиянина Евгения Мефедова.
Факты Факты  ·  29.12.17, 20:18 Подозреваемый останется под стражей до 18 января
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 20:39 Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, Одесский суд арестовал до 18 января.
Главред Главред  ·  29.12.17, 21:33 Россиянин Мефедов арестован до 18 января 2018 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  29.12.17, 21:48 Приморский райсуд Одессы опять взял под стражу одного из фигурантов уголовного дела по факту беспорядков 2 мая 2014 россиянина Евгения Мефедова. Об этом информирует его адвокат Валентин Рыбин у себя в…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.17, 22:37 Фигуранта дела 2 мая 2014 в Одессе россиянина Евгения Мефедова повторно арестовали. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин.По его словам, Мефедов отправлен под стражу до 18 января 2018…
ТСН ТСН  ·  29.12.17, 22:59 Заседание суда происходило в закрытом режиме.
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