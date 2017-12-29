Суд Одессы снова арестовал фигуранта "дела 2 мая" Мефедова (9 новостей) «Заседание суда происходило в закрытом режиме»

Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, арестовали до 18 января следующего года,

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметили в прокуратуре.

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15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил на 60 суток срок содержания под стражей бывшему обвиняемому по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданину России Евгению Мефедову.

Ранее Приморский районный суд г. Одессы продлил срок содержания под стражей для другого подозреваемого по этому делу украинца Сергея Долженкова.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обновлено в 22:37 По его словам, Мефедов отправлен под стражу до 18 января 2018 года.

Обновлено в 22:59 Заседание суда происходило в закрытом режиме.