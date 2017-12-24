  1. Главная
  2. Новости
  3. Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 08:58
· Облсовет · Домашний арест · Мера пресечения · Арест · Обыск · Область · Заместитель · Райсуд · Харьковская область
Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест

Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест (16 новостей)

«Такую же меру пресечения избрали его брату»

Прокуратура требовала более жесткую меру пресечения. Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу поздно вечером определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства также отметил, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения – в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн грн)

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

В Херсоне николаевского депутата облсовета радикалы забросали яйцами.…
В Херсоне николаевского депутата облсовета радикалы забросали яйцами.…

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря, должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывания города Запорожья и Запорожской области", – сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом… лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым… Я понимаю эмоции господина главы фракции в ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал… Не понимаю лишь – где здесь политические репрессии?", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

Обновлено в 08:58 Адвокаты Владислава Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

Обновлено в 08:58

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест»
Фото Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест
Фото Замглавы Запорожского облсовета Марченко отправили под круглосуточный домашний арест
Фото Обыски в Запорожье: суд назначил меру пресечения замглавы облсовета Марченку
Фото Суд отправил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест
Фото Суд отправил заместителя председателя Запорожского облсовета Марченко под круглосуточный домашний арест
Фото Суд избрал меру пресечения брату замглавы Запорожского облсовета, также подозреваемого по делу "о фиктивных тендерах"
Фото Замглава облсовета Запорожской области отправлен под домашний арест
Фото Суд избрал меру пресечения брату замглавы Запорожского облсовета
Фото Замглавы Запорожского облсовета сел под домашний арест
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.17, 00:16 Червонозаводский районный суд Харькова 23 декабря избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства…
УНН УНН  ·  24.12.17, 00:23 Суд также отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей чиновника и ходатайство его защиты о взятии Владислава Марченко на поруки. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 00:23 Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу поздно вечером определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, подозреваемому в завладении чужим имуществом…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 00:48 Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу, 23 декабря, определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.12.17, 00:50 Суд также обязал политика носить электронный браслет.
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 00:58 Такую же меру пресечения избрали его брату.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.17, 01:49 В субботу, 23 декабря, суд назначил меру пресечения заместителю главы Запорожского областного совета Владиславу Марченко в деле о возможном присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров.…
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 02:11 Червонозаводский районный суд города Харькова в субботу, 23 декабря, поздно вечером определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде круглосуточного домашнего…
Униан Униан  ·  24.12.17, 04:02 Адвокаты Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 04:25 Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения второму подозреваемому по делу "о фиктивных тендерах" Марку Марченко.
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 04:31 Адвокаты Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 04:53 Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения Марку Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры…
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.17, 08:11 Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения Марку Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.17, 08:58 Поздно вечером в субботу Червонозаводский районный суд Харькова избрал замглаве Запорожского облсовета Владиславу Марченко меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первая в Украине сельская школьная обсерватория заработала на Тернопольщине

Первая в Украине сельская школьная обсерватория заработала на Тернопольщине
На столичных Караваевых дачах пьяный водитель Mercedes допустил столкновение с двумя авто (ФОТО)

На столичных Караваевых дачах пьяный водитель Mercedes допустил столкновение с…
&quot;Как дома в гетто&quot;: в &quot;ДНР&quot; поразили убогим мемориалом своим &quot;героям&quot;

"Как дома в гетто": в "ДНР" поразили убогим мемориалом своим…
В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже

В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по…
Волонтер рассказал о &quot;подвигах&quot; Крысина после убийства Веремия

Волонтер рассказал о "подвигах" Крысина после убийства Веремия
Глава Верховного суда Польши заявила, что правительство страны &quot;идет на краю пропасти&quot;

Глава Верховного суда Польши заявила, что правительство страны "идет на…
&amp;quot;Ювентус&amp;quot; одолел соперника &amp;quot;Шахтера&amp;quot; в Лиге чемпионов и продолжил погоню за лидером

"Ювентус" одолел соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов и продолжил погоню…
В Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП

В Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.