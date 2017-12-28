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Происшествия
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:51
· Губернатор · Суд · Арест · Апелляционный суд Киева · Январь · Лидер партии
Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО

Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО (12 новостей и 1 видео)

«Адвокаты просили сменить меру пресечения»

Соратник бывшего одесского губернатора и лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Северион Дангадзе останется под арестом до 31 января следующего года. Соответствующее решение суд вынес в четверг, 28 декабря, Апелляционный суд Киева, сообщил адвокат Павел Богомазов в Facebook.

"Севериона оставили под стражей до 31.01.2018г", - написал адвокат.

Обновлено в 23:14 Адвокаты просили сменить меру пресечения

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Обновлено в 23:51 Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО»
Фото Апелляционный суд оставил под арестом Дангадзе
Фото Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили, которого подозревают в связях с Курченко
Фото Апелляционный суд Киева оставил Дангадзе под стражей
Фото Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили
Фото Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе
Фото Дело соратника Саакашвили: появилось решение Апелляционного суда
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 19:47 Апелляционный суд города Киева отклонил все ходатайства адвокатов и оставил без изменения меру пресечения Севериону Дангазде, подозреваемому в организации попытки государственного переворота.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.17, 20:27 Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 21:39 Защита Дангадзе просила изменить ему меру пресечения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  28.12.17, 21:54 Соратник лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе будет находиться под стражей как минимум до 31 января 2018 года.Коллегия судей Апелляционного суда Киева в ходе заседания 28…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 21:55 Суд оставил в СИЗО соратника лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.17, 22:04 Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда,…
УНН УНН  ·  28.12.17, 22:25 “Апелляционный суд. Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об аресте соратника Саакашвили — Севериона Дангадзе на 2 месяца без альтернативы залога”, —…
Сегодня Сегодня  ·  28.12.17, 22:43 Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов. Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.Об этом…
Обозреватель Обозреватель  ·  28.12.17, 23:14 Адвокаты просили сменить меру пресечения
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.17, 23:51 Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.
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