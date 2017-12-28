Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО

Соратник бывшего одесского губернатора и лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Северион Дангадзе останется под арестом до 31 января следующего года. Соответствующее решение суд вынес в четверг, 28 декабря, Апелляционный суд Киева, сообщил адвокат Павел Богомазов в Facebook.
"Севериона оставили под стражей до 31.01.2018г", - написал адвокат.
Обновлено в 23:14 Адвокаты просили сменить меру пресечения
Обновлено в 23:51 Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.