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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:23
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Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу

Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу (5 новостей)

«Меру пресечения Горбенко будут избирать в пятницу»

В четверг, 5 апреля, Херсонский суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного в Азовском море сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, до основного разбирательства. Об этом сообщил адвокат Александр Руденко, передает "Интерфакс". 

"Судья удовлетворил наше ходатайство, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом", - сказал адвокат. 

Отмечается, что Горбенко из зала суда поехал в больницу.

Ранее 5 апреля сообщалось, что заседание по избранию меры пресечения Владимира Горбенко не состоялось. Представители прокуратуры утверждают, что причиной стал плотный график судьи, а по версии адвокатов - из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции.

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Было принято решение перенести заседание на 6 апреля, но в четверг вечером ситуация изменилась. 

Обновлено в 23:59 Меру пресечения Горбенко будут избирать в пятницу.

Обновлено в 00:23 "Осовободили – до основного рассмотрения. Капитан на свободе", – сказал представитель владельца судна – керченского рыбколхоза имени Первого мая.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 23:26 Херсонский городской суд в четверг вечером освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Государственной пограничной службой Украины…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 23:49 Херсонский городской суд в четверг вечером освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Государственной пограничной службой Украины…
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 23:59 Меру пресечения Горбенко будут избирать в пятницу.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 00:23 В четверг, 5 апреля, Херсонский городской суд освободил до основноого рассмотрения капитана крымского рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море.…
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