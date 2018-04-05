Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу (5 новостей) «Меру пресечения Горбенко будут избирать в пятницу»

В четверг, 5 апреля, Херсонский суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного в Азовском море сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, до основного разбирательства. Об этом сообщил адвокат Александр Руденко, передает "Интерфакс".

"Судья удовлетворил наше ходатайство, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом", - сказал адвокат.

Отмечается, что Горбенко из зала суда поехал в больницу.

Ранее 5 апреля сообщалось, что заседание по избранию меры пресечения Владимира Горбенко не состоялось. Представители прокуратуры утверждают, что причиной стал плотный график судьи, а по версии адвокатов - из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции.

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Было принято решение перенести заседание на 6 апреля, но в четверг вечером ситуация изменилась.

Обновлено в 23:59 Меру пресечения Горбенко будут избирать в пятницу.

Обновлено в 00:23 "Осовободили – до основного рассмотрения. Капитан на свободе", – сказал представитель владельца судна – керченского рыбколхоза имени Первого мая.