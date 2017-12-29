Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн (16 новостей) «Червонозаводской райсуд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен»

Червонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Такое решение огласил следственный судья Виктор Ежов.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному выполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Ранее прокуратура и СБУ провели 30 обысков у запорожских чиновников. Были задержаны замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брат Марк, а также директор мелитопольского коммунального предприятия Олег Обрезанов. Пустоварова правоохранители задержать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна «ДНР».

Обновлено в 22:33 Об этом сообщает "Радио Свобода".

Обновлено в 23:03 По делу о возможном присвоении бюджетных средств в Запорожье Червонозаводский районный суд Харькова отпустил заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова под залог в размере 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката ...