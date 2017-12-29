  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн
Украина
Капитал Капитал · · Обновлено в 23:03
· Мера пресечения · Мэр · Суд · Гривна · Районный суд · Заместитель
Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн

Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн (16 новостей)

«Червонозаводской райсуд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен»

Червонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Такое решение огласил следственный судья Виктор Ежов.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному выполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения
Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Ранее прокуратура и СБУ провели 30 обысков у запорожских чиновников. Были задержаны замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брат Марк, а также директор мелитопольского коммунального предприятия Олег Обрезанов. Пустоварова правоохранители задержать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна «ДНР».

Обновлено в 22:33 Об этом сообщает "Радио Свобода".

Обновлено в 23:03 По делу о возможном присвоении бюджетных средств в Запорожье Червонозаводский районный суд Харькова отпустил заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова под залог в размере 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн»
Фото Суд определил залог 1,5 млн грн вице-мэру Запорожья, подозреваемому по делу о фиктивных тендерах
Фото Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн
Фото За 1,5 млн грн заместитель мэра Запорожья избежал СИЗО
Фото Заместителю мэра Запорожья Пустоварову суд избрал залог в 1,5 млн гривен
Фото Суд установил залог в 1,5 млн грн подозреваемому по делу о фиктивных тендерах заместителю мэра Запорожья
Фото Заместителя мэра Запорожья суд отпустил под залог в полтора миллиона
Фото Заместителю мэра Запорожья суд избрал залог в 1,5 млн гривен
Фото Заместителя мэра Запорожья суд отпустил под залог в 1,5 млн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.17, 19:14 Червонозаводский районный суд г.Харькова определил меру пресечения заместителю городского головы Запорожья Анатолию Пустоварову, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным…
Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 19:23 Червонозаводский районный суд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 19:26 Червонозаводской райсуд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.17, 19:56 Червонозаводский районный суд Харькова 29 декабря избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  29.12.17, 19:59 Червонозаводский районный суд Харькова сегодня избрал меру пресечения для заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова в виде залога в сумме 1,5 млн гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".…
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 20:30 Червонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен, передают "Українські Новини". Суд…
Гордон Гордон  ·  29.12.17, 20:45 28 декабря заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову объявили о подозрении по делу о фиктивных тендерах. Сегодня суд установил залог, который чиновник должен будет внести в течение пяти дней.Червонозаводский…
ForUm ForUm  ·  29.12.17, 20:58 Червонозаводский районный суд Харькова 29 декабря избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.Об этом говорится в сообщении…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.12.17, 21:19 Заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова в пятницу, 29 декабря, Червонозаводский районный суд Харькова отпустил под залог в полтора миллиона гривен. Об этом рассказал адвокат заместителя мэра Игорь…
Сегодня Сегодня  ·  29.12.17, 21:23 Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области. Червонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  29.12.17, 22:00 В пятницу, 29 декабря, Червонозаводский райсуд Харькова отпустил под залог в 1,5 млн грн заммэра Запорожья Анатолий Пустоварова. Об этом сообщает его адвокат Игорь Чумаченко, информирует Радио Свобода.«Судебное…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  29.12.17, 22:13 Червонозаводской районный суд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.17, 22:33 Червонозаводский райсуд Харькова назначил меру пресечения заместителю городского головы Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода". 28…
Хвиля Хвиля  ·  29.12.17, 23:03 По делу о возможном присвоении бюджетных средств в Запорожье Червонозаводский районный суд Харькова отпустил заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова под залог в размере 1,5 миллиона гривен. Об…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Киеве возле автостанции &quot;Выдубычи&quot; горят МАФы

В Киеве возле автостанции "Выдубычи" горят МАФы
Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ

Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ
Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн

Суд отпустил заместителя мэра Запорожья под залог 1,5 млн
На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину

На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину
Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был судья

Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был…
Какие преступления чаще всего случались в Украине в этом году. Данные полиции

Какие преступления чаще всего случались в Украине в этом году.…
На Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь

На Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь
Температура в Киеве побила очередной 136-летний рекорд

Температура в Киеве побила очередной 136-летний рекорд
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)

Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение (Фото)
Ripple стала второй криптовалютой по капитализации

Ripple стала второй криптовалютой по капитализации
В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали у нее деньги

В Одессе пятеро мужчин на BMW похитили женщину и требовали…
Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах

Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах
В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста

В Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии

Депутату Розенблату отказали в новогодних каникулах в Германии
В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты

В Иране уже второй день проходят антиправительственные протесты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.