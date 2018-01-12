Суд по делу Коханивского перенесли на 25 января (11 новостей) «При этом прокурор Янина Паламарчук не поддержала ходатайство о переносе»

Святошинский районный суд перенес заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, задержанного за инцидент со стрельбой из незарегистрированного травматического оружия в Киеве 21 октября, передает "Радио Свобода".

Обновлено в 08:21 Святошинский районный суд перенес на 25 января заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.

Обновлено в 09:01 В то же время прокурор Янина Паламарчук в суде не поддержала ходатайство о переносе и отметила, что заседание можно проводить, поскольку неявка потерпевшего не препятствует рассмотрению дела. Однако Коханивский в зале суда заявил, что не признает своей вины и против того, чтобы заседание проходило без присутствия Р.Качмалы, а его адвокат Нонна Найдич отметила, что потерпевший является сотрудником правоохранительной системы и это привело к нарушению во время досудебного расследования.