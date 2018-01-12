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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 09:01
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Суд по делу Коханивского перенесли на 25 января

Суд по делу Коханивского перенесли на 25 января (11 новостей)

«При этом прокурор Янина Паламарчук не поддержала ходатайство о переносе»

Святошинский районный суд перенес заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, задержанного за инцидент со стрельбой из незарегистрированного травматического оружия в Киеве 21 октября, передает "Радио Свобода".

Обновлено в 08:21 Святошинский районный суд перенес на 25 января заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.

Обновлено в 09:01 В то же время прокурор Янина Паламарчук в суде не поддержала ходатайство о переносе и отметила, что заседание можно проводить, поскольку неявка потерпевшего не препятствует рассмотрению дела. Однако Коханивский в зале суда заявил, что не признает своей вины и против того, чтобы заседание проходило без присутствия Р.Качмалы, а его адвокат Нонна Найдич отметила, что потерпевший является сотрудником правоохранительной системы и это привело к нарушению во время досудебного расследования.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд по делу Коханивского перенесли на 25 января»
Фото Суд перенес заседание по делу Коханивского
Фото Суд над Коханивским: заседание перенесли на 25 января
Фото Суд перенес заседание по делу Коханивского на 25 января
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Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 02:05 Святошинский районный суд перенес заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.
Апостроф Апостроф  ·  12.01.18, 04:15 Святошинский районный суд Киева 11 января перенес на 25 января заседание по делу лидера добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, которого подозревают в стрельбе.
ТСН ТСН  ·  12.01.18, 05:17 Одновременно прокурор Янина Паламарчук не поддержала ходатайство о переносе.
РБК Украина РБК Украина  ·  12.01.18, 05:52 Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского на 25 января. Об этом сообщает "Радио Свобода".Отметим, Коханивского задержали за…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 07:15 Срок меры пресечения для командира добровольческого батальона ОУН истек 20 декабря.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 08:07 При этом прокурор Янина Паламарчук не поддержала ходатайство о переносе.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  12.01.18, 08:15 Судья Иван Бандура принял такое решение, поскольку обвиняемый и его защитник подали ходатайство о переносе из-за неявки в суд потерпевшего Руслана Качмалы. Как сообщают журналисты с места события, прокурор…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 08:21 Святошинский районный суд перенес на 25 января заседание по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.
Капитал Капитал  ·  12.01.18, 09:01 Святошинский районный суд перенес заседание по делу лидера «Добровольческого движения ОУН» Николая Коханивского, задержанного за инцидент со стрельбой из незарегистрированного…
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