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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:38
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Суд признал законным засекречивание деклараций военных прокуроров

Суд признал законным засекречивание деклараций военных прокуроров (7 новостей)

«В действиях Матиоса не увидели ничего противоправного.  »

Окружной административный суд Киева не нашел нарушений в постановлении главного военного прокурора Украины Алексея Матиоса о закрытии данных электронных деклараций военных прокуроров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что суд не удовлетворил иск к Матиосу и НАПК относительно обнародования деклараций должностных лиц военной прокуратуры, а постановлении Матиоса о закрытии доступа к данным об имущественном положении военных прокуроров было законным.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Данное решение было принято с учетом того, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, имевшее цель закрыть информацию об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", - говорится в сообщении.

Как заявили в столичном окружном административном суде, истец просил признать противоправным и отменить постановление Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК "О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности". В то же время, истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

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Обновлено в 12:42 Отмечается, что суд не удовлетворил иск к Матиосу и НАПК относительно обнародования деклараций должностных лиц военной прокуратуры, а постановлении Матиоса о закрытии доступа к данным об имущественном положении военных прокуроров было законным.

Обновлено в 13:38 Суд признал полноправным решением главного военного прокурора Анатолия Матиоса засекретить декларации военных прокуроров

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 08:55 Окружной административный суд г.Киева не установил нарушений законодательства при принятии главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом постановления про закрытие информации об имущественном…
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 09:10 Суд не обнаружил нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 10:12 В действиях Матиоса не увидели ничего противоправного.  
Дело Дело  ·  28.12.17, 10:48 Суд не нашел нарушений в действиях Матиоса по засекречиванию деклараций
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  28.12.17, 12:42 Окружной административный суд Киева не нашел нарушений в постановлении главного военного прокурора Украины Алексея Матиоса о закрытии данных электронных деклараций военных прокуроров. Об этом говорится…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 13:38 Суд признал полноправным решением главного военного прокурора Анатолия Матиоса засекретить декларации военных прокуроров
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