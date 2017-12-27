Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича (16 новостей и 1 видео) «Суд продолжает рассмотрение дела о госизмене экс-президента Януковича»

Сегодня, 27 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 25-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Суд планирует допросить свидетелей стороны обвинения: народного депутата Украины Юлия Мамчура, бывшего нардепа Андрея Сенченко и командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Обновлено в 12:57 Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Обновлено в 13:28 Воронченко, который в тот момент занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны, заявил, что предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года план по применению танков для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков.