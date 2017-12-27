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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 13:28
· Суд · Допрос · Районный суд · Заседание · Госизмена · Война
Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича (16 новостей и 1 видео)

«Суд продолжает рассмотрение дела о госизмене экс-президента Януковича»

Сегодня, 27 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 25-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Суд планирует допросить свидетелей стороны обвинения: народного депутата Украины Юлия Мамчура, бывшего нардепа Андрея Сенченко и командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Обновлено в 12:57 Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Обновлено в 13:28 Воронченко, который в тот момент занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны, заявил, что предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года план по применению танков для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича»
Фото Оболонский суд допрашивает командующего ВМС Украины по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция
Фото Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Фото В суде по делу о госизмене Януковича начался допрос командующего ВМС Воронченко
Фото Суд над Януковичем: на допрос прибыл командующий ВМС Украины
Фото Заседание суда по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция
Фото Адвокат Януковича обвиняет командующего ВМС Украины в сдаче Крыма россиянам
Фото Командующий ВМС: Украинские военные могли отбить Крым в феврале 2014 года
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.17, 10:07 Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Трансляцию заседания ведет телеканал "112 Украина". Сегодня в суде допрашивают свидетеля стороны…
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 10:33 В суде Киева проходит заседание о государственной измене Виктора Януковича, проходит допрос командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко.
Факты Факты  ·  27.12.17, 10:42 Суд продолжает рассмотрение дела о госизмене экс-президента Януковича
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  27.12.17, 11:02 Он рассказал, что во время аннексии Крыма, за измену Родине ему предлагали должность и квартиру в Ростове.
РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.17, 11:12 В суд над Виктором Януковичем (бывший президент Украины), которого подозревают в государственной измене в связи с событиями зимой 2014 года, на допрос в качестве свидетеля прибыл командующий Военно-морских…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.17, 12:13 Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.17, 12:29 Оболонский райсуд Киева по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, 27 декабря допросил свидетеля, командующего Военно-морских сил Украины, Игоря Воронченко и ввел…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 12:49 Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.17, 12:52 Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Трансляцию заседания ведет телеканал "112 Украина". В заседании в настоящее время допрашивают свидетелей…
Униан Униан  ·  27.12.17, 12:55 На эти упреки Воронченко ответил, что фактически ВСУ не могли в то время противодействовать аннексии, поскольку на протяжении 2010-2012 годов был изменен порядок командования подразделениями в Крыму.
Depo.ua Depo.ua  ·  27.12.17, 12:56 Об этом заявил начальник продовольственной службы тыла командования ВМС Александр Костанович, который в 2014 году занимал должность заместителя командира по тылу в военной части в Севастополе, во время…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 12:57 Оболонский райсуд столицы продолжает рассматривать дело беглого президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене. Сегодня, 27 декабря, судьи послушают допросы свидетелей. Об этом…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 13:28 Командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявляет, что украинские военные были готовы обстрелять из двух танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года для того, чтобы предотвратить…
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