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Суд в Германии освободил Пучдемона под залог (17 новостей) «Сумма составила 75 тысяч евро»

Высший земельный суд земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии освободил бывшего лидера испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона из-под ареста под залог в размере 75 тыс. Решение было принято в четверг, 5 апреля, передает DW.

Кроме залога, суд обязал Пучдемона оформить подписку о невыезде. Решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии будет принято исключительно на основании обвинениях в коррупции, выдвинутых Пучдемону испанскими правоохранителями.

Обновлено в 22:12 Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции