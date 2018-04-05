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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:12
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Суд в Германии освободил Пучдемона под залог

Суд в Германии освободил Пучдемона под залог (17 новостей)

«Сумма составила 75 тысяч евро»

Высший земельный суд земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии освободил бывшего лидера испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона из-под ареста под залог в размере 75 тыс. Решение было принято в четверг, 5 апреля, передает DW.

Кроме залога, суд обязал Пучдемона оформить подписку о невыезде. Решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии будет принято исключительно на основании обвинениях в коррупции, выдвинутых Пучдемону испанскими правоохранителями.

Обновлено в 22:12 Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд в Германии освободил Пучдемона под залог»
Фото Суд в Германии освободил Пучдемона под залог в 75 тыс. евро
Фото Суд в Германии освободил Пучдемона под залог
Фото Суд в Германии отпустил Пучдемона под залог
Фото Экс-лидера Каталонии Пучдемона выпустили на свободу
Фото Суд Германии освободил Пучдемона под залог €75 тысяч
Фото Суд Германии освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
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Гордон Гордон  ·  05.04.18, 21:04 Суд в Германии принял решение отпустить бывшего президента женералитата испанской Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в размере 75 тысяч евро, пока рассматривается вопрос о его экстрадиции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 21:08 Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находился под стражей в Германии, освободили под залог.
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 21:14 Политика выпустили под залог
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Факты Факты  ·  05.04.18, 21:42 Политик вышел на свободу на время рассмотрения запроса об экстрадиции
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 21:48 Суд немецкого города Шлезвиг федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял постановление об освобождении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог. Об этом говорится в решении инстанции,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 21:53 Сумма составила 75 тысяч евро.
Хвиля Хвиля  ·  05.04.18, 21:58 Суд в Германии в четверг, 5 апреля, освободил бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона из-под ареста под залог в 75 тысяч евро. Об этом передает DW. Суд отметил, что процедура экстрадиции, которую…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 22:12 Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции
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