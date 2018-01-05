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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 04:06
· Суд · Олеся Гончара · Заседание · Февраль
Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля

Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля (3 новости)

«Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля. Об этом стали известно из информации, опубликованной на портале…»

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля, сообщает портал Судебная власть Украины.

Судебное заседание должно состояться 9 февраля в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой. Дело Бузины: Прокуратуре не дали ускорить процесс

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Обновлено в 04:06 Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

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РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.18, 03:26 Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля. Об этом стали известно из информации, опубликованной на портале Судебная власть Украины в пятницу, 5 января.Судебное…
Сегодня Сегодня  ·  05.01.18, 04:06 Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили…
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