Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Бузины 9 февраля

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля, сообщает портал Судебная власть Украины.
Судебное заседание должно состояться 9 февраля в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.
Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой. Дело Бузины: Прокуратуре не дали ускорить процесс
Обновлено в 04:06 Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.