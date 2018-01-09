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Экономика и финансы
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 10:08
· Суд · Нидерланды
Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова на сотни миллионов долларов

Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова на сотни миллионов долларов (14 новостей)

«Суд наложил арест на активы Ахметова на сумму $820 000 000»

В Нидерландах суд выдал временный приказ о замораживании основанных в Нидерландах компаний бизнес-группы СКМ, владельцем которой является Ринат Ахметов. Решение суда связано с длительным судебным процессом о сумме 820 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Обновлено в 09:56 Заморожены активы крупнейшей в Украине сталелитейной компании .

Обновлено в 10:08 Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова на сотни миллионов долларов»
Фото Суд Нидерландов заморозил активы Ахметова - СМИ
Фото Нидерланды заморозили активы олигарха Ахметова
Фото Reuters: Нидерланды заморозили активы Ахметова
Фото Суд Амстердама заморозил активы Ахметова
Фото Суд заморозил все активы Ахметова в Нидерландах
Фото В Нидерландах суд заморозил активы Ахметова
Фото Суд Амстердама заморозил в Нидерландах активы Ахметова
Фото Активы Ахметова заморозили и в Нидерландах
Фото В Нидерландах суд заморозил активы Ахметова — СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 22:44 Суд Амстердама вынес решение об исполнении предписания кипрского суда на территории Нидерландов.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.18, 00:03 Суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.
Апостроф Апостроф  ·  10.01.18, 00:42 Суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову.
ТСН ТСН  ·  10.01.18, 00:56 Акции компаний бизнесмена заморожены для исполнения решения кипрского суда.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 00:57 Суд наложил арест на активы Ахметова на сумму $820 000 000
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.18, 01:32   Суд Амстердама принял временное решение заморозить на территории Нидерландов активы СКМ, Метинвест и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову, пишет Reuters.   Отмечается, что суд вынес соответствующее решение…
Униан Униан  ·  10.01.18, 01:42 Суд вынес решение "заморозить" все компании SCM, зарегистрированные в Нидерландах, в частности, "Метинвест" и ДТЭК.
РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.18, 01:54 Голландский суд принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Об этом сообщает Reuters.Отметим, решение суда связано с судебным процессом…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 05:21 Заморожены все акции SCM Management B. V, DTEK Management B. V., DTEK B. V., DTEK Grids B. V., Metinvest B. V., Premium Household B.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 09:00 Суд Амстердама заморозил акции компаний ДТЭК и "Метинвест", исполняя решение суда Никосии.
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 09:16 В Нидерландах суд принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Об этом сообщает Reuters. Отметим, решение суда связано с судебным…
Главред Главред  ·  10.01.18, 09:56 Заморожены активы крупнейшей в Украине сталелитейной компании .
ForUm ForUm  ·  10.01.18, 10:08 Исполняя решение Кипрского окружного суда, согласно которому были заморожены активы владельца группы SCM Рината Ахметова на сумму 820 млн долл. по делу «Укртелекома», 5 января суд Амстердама…
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