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Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова на сотни миллионов долларов (14 новостей) «Суд наложил арест на активы Ахметова на сумму $820 000 000»

В Нидерландах суд выдал временный приказ о замораживании основанных в Нидерландах компаний бизнес-группы СКМ, владельцем которой является Ринат Ахметов. Решение суда связано с длительным судебным процессом о сумме 820 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Обновлено в 09:56 Заморожены активы крупнейшей в Украине сталелитейной компании .

Обновлено в 10:08 Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.