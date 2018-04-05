Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре (4 новости) «Дело вернули, поскольку в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет»

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул прокурору производство по боевику Михаилу Толстых (Гиви). Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, дело вернули, поскольку СБУ сообщила о том, что обвиняемый был убит неизвестными в своем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили.

Как подчеркнули в судебном учреждении, на заседание 5 апреля официально подтверждения смерти прокурором не предоставлено.

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью, так как отсутствует официальное подтверждение смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение дела Гиви, который, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении боевика в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК, заявили в суде.

В свою очередь прокурор таким решением остался недоволен и сообщил о его обжаловании.

Ранее сообщалось, что убитого бойца ДНР Гиви вызвали в украинский суд через газету.

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