  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Боевики · Суд · Пресс-служба · Прокурор · Область · Апрель · Днепропетровская область
Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре

Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре (4 новости)

«Дело вернули, поскольку в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет»

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул прокурору производство по боевику Михаилу Толстых (Гиви). Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, дело вернули, поскольку СБУ сообщила о том, что обвиняемый был убит неизвестными в своем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили.

Как подчеркнули в судебном учреждении, на заседание 5 апреля официально подтверждения смерти прокурором не предоставлено.

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью, так как отсутствует официальное подтверждение смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение дела Гиви, который, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили
За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие"…

Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении боевика в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК, заявили в суде.

В свою очередь прокурор таким решением остался недоволен и сообщил о его обжаловании.

Ранее сообщалось, что убитого бойца ДНР Гиви вызвали в украинский суд через газету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 15:27 Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области 5 апреля вернул прокурору производство в отношении боевика Михаила Толстых по прозвищу "Гиви".
Униан Униан  ·  05.04.18, 15:53 Дело вернули, поскольку в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Целились в сердце&quot;: СМИ узнали подробности покушения на депутата на Житомирщине

"Целились в сердце": СМИ узнали подробности покушения на депутата на…
МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху

МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к…
В Харькове подполковник полиции задержан СБУ при получении взятки $10 тыс. ВИДЕО

В Харькове подполковник полиции задержан СБУ при получении взятки $10…
Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине

Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в…
В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок

В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок
Разрушительница мифов. Супрун &quot;сорвала покровы&quot; со вредности сквозняков для здоровья (фото)

Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья…
Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости

Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости
26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором на продавщицу

26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении

ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении
В Херсоне у СБУ пытались отбить &quot;депутата горсовета&quot; Евпатории

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата горсовета" Евпатории
&amp;quot;Не хочу толкать кого-то под автобус&amp;quot;. Цукерберг назвал виновных в утечке данных пользователей Facebook

"Не хочу толкать кого-то под автобус". Цукерберг назвал виновных в…
Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании

Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании
Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий сон

Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий…
&amp;quot;Янтарному&amp;quot; Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ

"Янтарному" Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ
В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель стояла вода

В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель…
Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура Премьер-лиги

Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.