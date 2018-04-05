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Супрун говорит, что ее статус не влияет на медреформу

Супрун говорит, что ее статус не влияет на медреформу (5 новостей и 1 видео)

«И.о. министра отметила, что имеет полную поддержку премьера и президента.  »

Статус «исполняющий обязанности министра» никак не влияет на эффективность проведения медицинской реформы в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Я как и. о. имею все права, чтобы делать те реформы и те шаги, которые нужны. Мы в министерстве имеем поддержку и премьера, и президента, администрации. Реформа идет тем темпом, каким бы мы хотели его видеть», - заверила она.

С июля 2016 года Супрун является и. о. министра здравоохранения.

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3 апреля 2018 года комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017-го проект постановления об увольнении Супрун. Та в ответ заявила, что в отставку не собирается и считает, что такие инициативы - «лучшая реклама, реформа идет в правильном направлении».

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 12:25 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должна покинуть занимаемую должность, а всех, кто поддерживает ее убийственную "медицинскую реформу", надо обязать после ее отставки лечиться только…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 15:12 И.о. министра отметила, что имеет полную поддержку премьера и президента.  
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 15:22 Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что статус исполняющей обязанности министра не влияет на проведение медицинской реформы.
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 15:22 Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что статус "исполняющего обязанности" не влияет на проведение медицинской реформы, а Минздрав имеет поддержку премьера и президента.
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