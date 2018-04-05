Супрун говорит, что ее статус не влияет на медреформу (5 новостей и 1 видео) «И.о. министра отметила, что имеет полную поддержку премьера и президента. »

Статус «исполняющий обязанности министра» никак не влияет на эффективность проведения медицинской реформы в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Я как и. о. имею все права, чтобы делать те реформы и те шаги, которые нужны. Мы в министерстве имеем поддержку и премьера, и президента, администрации. Реформа идет тем темпом, каким бы мы хотели его видеть», - заверила она.

С июля 2016 года Супрун является и. о. министра здравоохранения.

В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок

3 апреля 2018 года комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017-го проект постановления об увольнении Супрун. Та в ответ заявила, что в отставку не собирается и считает, что такие инициативы - «лучшая реклама, реформа идет в правильном направлении».