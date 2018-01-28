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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 21:13
Супрун призвала вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней

Супрун призвала вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней (4 новости)

«В Минздраве призвали граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней – дифтерии, коклюша и столбняка»

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней - дифтерии, коклюша и столбняка, вакцинация против которых сейчас находится на низком уровне."Сейчас мы должны усилить вакцинацию детей и взрослых от дифтерии, коклюша и столбняка, которая сейчас находится на низком уровне.

В стране достаточно качественных и безопасных вакцин, нет причин, чтоб не вакцинироваться, поэтому призываю не ждать вспышек новых болезней, а предупредить их", - отметила и.о. главы Минздрава."Обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру и проконсультируйтесь с ними, какие прививки вам нужны. ... По мере развертывания медицинской реформы у каждого украинца будет свой врач, который будет напоминать ему о прививках", - добавила Супрун.Также она отметила, что вспышки кори "были неизбежны"."Врачи и родители, которые отвели детей на прививку, помогли поднять уровень плановой вакцинации украинцев от кори в 2017 году до 93% детей 1 года и до90% - детей 6 лет. Но мы должны продолжить усиленную вакцинацию, чтобы охватить всех, кто не получил свою защиту ранее или вакцинирован частично", - сообщила она.

Обновлено в 21:13 И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней – дифтерии, коклюша и столбняка, вакцинация против которых сейчас находится на низком уровне.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 17:26 И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней - дифтерии, коклюша и столбняка, вакцинация против которых сейчас находится на низком уровне.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 17:34 В Минздраве призвали граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней – дифтерии, коклюша и столбняка.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.01.18, 21:13 И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней – дифтерии, коклюша и столбняка, вакцинация против которых сейчас находится на низком уровне.
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