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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:10
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Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации

Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации (11 новостей)

«Министр охраны здоровья Ульяна Супрун предлагает усилить ответственность за отказ от вакцинации»

Министерство здравоохранения собирается инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию. Об этом сообщила глава ведомства Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде, передает Украинская правда.

"Нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации. Как это сделано во всем цивилизованном мире", - потметила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабинета Министров.

Она объяснила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла потому, что в 2016-м году охват вакцинацией от кори было ниже 50%.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 2 недели 2018 года (по состоянию на 14 января 2018) заболели корью 1285 человек, среди них - 429 взрослых и 856 детей (доля детей - 67%).

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Супрун снова повторила, что в Украине нет эпидемии, а наблюдается повышение уровня заболеваемости и зарегистрированы 102 вспышки в 16 регионах по состоянию на конец 2017 года.

Наибольший уровень заболеваемости за 2 недели 2018 наблюдается в Ивано-Франковской (275 случаев заболевания), Черновицкой (274 случая), Закарпатской (194 случая) и Одесской (157 случаев) областях.

За 12 месяцев 2017 согласно оперативным данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью (1292 случая - взрослые и 3490 - дети).

Обновлено в 12:01 Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацію.

Обновлено в 12:10 "Лечение от кори не существует. Иммунитет от болезни создает вакцинация. Невакцинированные дети и взрослые болеют тяжело. Один из 900 умирает от осложнений. Только вакцинация дает иммунитет. Из 1 млн 300 тыс вакцинированных за минувший год нет ни одного смертельного случая", - сказала Супрун.

ФОТО К НОВОСТИ: «Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации»
Фото Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации
Фото Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинации
Фото Супрун заявила, что Минздрав инициирует усиление ответственности за отказ от вакцинации
Фото Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации
Фото Супрун призывает ужесточить ответственность за отказ от вакцинации
Фото Вспышка кори: хотят повысить ответственность за невакцинацию
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Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 10:35 Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.01.18, 10:47 Министерство иностранных дел хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации
Униан Униан  ·  19.01.18, 10:49 И.о.министра здравоохранения просит парламент принять новую национальную программу иммунизации, подготовленную Минздравом.
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 11:21 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала народных депутатов личным примером демонстрировать приверженность вакцинации и поддержать изменения в законодательство, усиливающие…
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УРА-Информ УРА-Информ  ·  19.01.18, 11:32 Для следующих шагов защиты от инфекционных заболеваний Министерству здравоохранения нужна помощь депутатов. Необходимо внести изменения в законы Украины, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить…
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 11:45 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна супрун призвала Раду усилить ответственность за отказ от вакцинации.
ForUm ForUm  ·  19.01.18, 11:54 Верховная Рада Украины должна усилить ответственность за отказ от вакцинации. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Раде заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 11:57 Министр охраны здоровья Ульяна Супрун предлагает усилить ответственность за отказ от вакцинации
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.01.18, 12:01 Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацію.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.01.18, 12:10 Министерство здравоохранения намерено инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию детей. Об этом сегодня сообщила и.о. министра здравоохранения…
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