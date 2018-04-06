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Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога в рамках медреформы

Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога в рамках медреформы (4 новости)

«По направлению семейного врача услуги могут быть оплачиваемые»

В рамках медицинской реформы женщины смогут обращаться к гинекологам без направления бесплатно. Однако после направления семейного врача ситуация меняется. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Прием гинеколога будет бесплатным. На первичном звене сейчас есть семейные врачи, педиатры и терапевты. Со следующего года будем добавлять. На первичном звене женщина может пойти к гинекологу без направления", - сказала она. Однако Супрун отметила, что по направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен другими способами. Всего несколько дней осталось, чтобы выбрать себе врача. Со 2 апреля вступает в действие первый этап медицинской реформы, когда все украинцы должны подписать декларацию с врачом. Это по сути страховой полис каждого пациента с очень конкретным списком услуг. Услуги первичного звена будут бесплатными. Принимать врачи по электронной очереди. В Минздраве прогнозируют, что такая система будет способствовать профилактике заболеваний. Чем грозит, если не подписать декларацию с врачом, "Сніданок" узнал. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что наличие большого количества вопросов к медреформе и определенное непонимание процессов - нормальное явление. Она призвала людей пользоваться сайтом Минздрава для получения информации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога в рамках медреформы»
Фото Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога в рамках медреформы
Фото Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога в рамках медреформы
Фото Супрун рассказала, как изменится прием гинеколога после медреформы
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ТСН ТСН  ·  06.04.18, 10:15 По направлению семейного врача услуги могут быть оплачиваемые.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 13:28 Исполняющая обязанности министра здравоохранения дала ответы на вопросы, которые теперь волнуют многих женщин Украины. Ульяна Супрун рассказала, что изменится при приеме гинеколога после первого этапа…
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