Супрун в очередной раз заявила, что не собирается в отставку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не собирается идти в отставку, несмотря на решение профильного комитета. Об этом она сообщила во время брифинга в Украинском доме. "Я не сдаюсь и не собираюсь идти в отставку", - заявила Супрун в ответе на вопросы журналистов. По словам и.о. министра, попытки отправить ее в отставку свидетельствуют о том, что ее попытки изменить систему и реформы - успешны. Примечательно, что журналистам пытались отказать в ответе на этот вопрос, обосновывая этот факт тем, что тема встречи - доступные лекарства, а не отставка Супрун. За рекомендацию принять проект постановления № 5642 О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета. Автор проекта постановления, член комитета и нардеп Оппоблока Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.