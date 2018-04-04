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Супрун в очередной раз заявила, что не собирается в отставку

Супрун в очередной раз заявила, что не собирается в отставку (4 новости)

«Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении Супрун»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не собирается идти в отставку, несмотря на решение профильного комитета. Об этом она сообщила во время брифинга в Украинском доме. "Я не сдаюсь и не собираюсь идти в отставку", - заявила Супрун в ответе на вопросы журналистов. По словам и.о. министра, попытки отправить ее в отставку свидетельствуют о том, что ее попытки изменить систему и реформы - успешны. Примечательно, что журналистам пытались отказать в ответе на этот вопрос, обосновывая этот факт тем, что тема встречи - доступные лекарства, а не отставка Супрун. За рекомендацию принять проект постановления № 5642 О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета. Автор проекта постановления, член комитета и нардеп Оппоблока Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Супрун в очередной раз заявила, что не собирается в отставку»
Фото Супрун не намерена уходить с поста
Фото Супрун в очередной раз заявила, что не собирается в отставку
Фото Супрун заявила, что не уйдет в отставку
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 12:18 Супрун считает решение комитета Рады по ее отставке подтверждением правильности проводимых реформ.
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:29 Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении Супрун.
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