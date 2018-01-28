  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Сутки на фронте: один военнослужащий погиб
Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 09:04
· АТО
Сутки на фронте: один военнослужащий погиб

Сутки на фронте: один военнослужащий погиб (9 новостей и 1 видео)

«В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный»

Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. До этого, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и осуществили 1 обстрел позиций наших защитников.

Обновлено в 08:39 В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный.

Обновлено в 09:04 "Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки на фронте: один военнослужащий погиб»
Фото За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь по позициям ВСУ, вторая половина дня прошла без нарушений режима тишины
Фото Сутки в АТО: боевики один раз обстреляли украинских военных
Фото Штаб: За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь, погиб военный
Фото За сутки боевики один раз открывали огонь, погиб украинский военный, - штаб
Фото Сутки в АТО: ночью не стреляли, днем погиб один украинский боец
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.01.18, 06:25 Незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, начиная с 14:00 четверга, сообщают в пресс-центре штаба.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 07:13 За минувшие сутки, 27 января, боевики провели 1 обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный
Униан Униан  ·  28.01.18, 08:18 На других участках обороны, кроме Донецкого, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 08:25 Вблизи Верхнеторецкого от пуль вражеского снайпера украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
Канал 112 Канал 112  ·  28.01.18, 08:30 За сутки боевики провели 1 обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. "На Донецком направлении с временно неподконтрольной…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.01.18, 08:39 В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный.
Газета День Газета День  ·  28.01.18, 09:04 За прошедшие сутки, 27 января, боевики провели 1 обстрел украинских позиций. От пули вражеского снайпера погиб боец ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. "Вторая половина прошедших суток,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Сутки на фронте: один военнослужащий погиб

Сутки на фронте: один военнослужащий погиб
Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного

Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного
В Бразилии расстреляли 14 посетителей ночного клуба

В Бразилии расстреляли 14 посетителей ночного клуба
Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве

Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду,…
В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения

В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения
Во Львове после занятий в бассейне умерла школьница

Во Львове после занятий в бассейне умерла школьница
В Киеве чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора

В Киеве чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора
Наемники &quot;ЛНР&quot; помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ &quot;гумконвоем&quot;

Наемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети показали бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера в зоне АТО

В сети показали бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера в…
Заключенных, вывезенных из Крыма в РФ, против их воли делают гражданами РФ

Заключенных, вывезенных из Крыма в РФ, против их воли делают…
Столб дыма до небес, воют сирены: жилой дом сгорел дотла, есть жертвы

Столб дыма до небес, воют сирены: жилой дом сгорел дотла,…
Усик победил в самом тяжелом бою в карьере: спортивные итоги 27 января

Усик победил в самом тяжелом бою в карьере: спортивные итоги…
В зоопарке Сан-Диего умерла одна из самых старых в мире горилл

В зоопарке Сан-Диего умерла одна из самых старых в мире…
В &quot;ЛДНР&quot; появился новый антиукраинский тренд

В "ЛДНР" появился новый антиукраинский тренд
На Кіровоградщині вимагають знищити весь наклад збірки, присвяченої загиблим АТОвцям: що обурило людей

На Кіровоградщині вимагають знищити весь наклад збірки, присвяченої загиблим АТОвцям:…
В погоне за «лайками»: на что в Каменском готовы дети ради популярности

В погоне за «лайками»: на что в Каменском готовы дети…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.