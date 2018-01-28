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Сутки на фронте: один военнослужащий погиб (9 новостей и 1 видео) «В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный»

Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. До этого, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и осуществили 1 обстрел позиций наших защитников.

Обновлено в 08:39 В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный.

Обновлено в 09:04 "Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.