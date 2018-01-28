Сутки на фронте: один военнослужащий погиб

Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. До этого, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и осуществили 1 обстрел позиций наших защитников.
Обновлено в 08:39 В результате снайперского обстрела погиб один украинский военный.
Обновлено в 09:04 "Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.