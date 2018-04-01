Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых

Незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 10:25 «Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены», - говорится в сводке.

Обновлено в 10:39 В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям возле Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции в Павлополе, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Авдеевки и Марьинки. На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по нашим укреплениям в районе Катериновки.