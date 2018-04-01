  1. Главная
  2. Новости
  3. Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 10:39
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Обстрел · Военнослужащие
Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых

Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых (16 новостей и 1 видео)

«Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении»

Незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 10:25 «Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены», - говорится в сводке.    

Обновлено в 10:39 В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям возле Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции в Павлополе, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Авдеевки и Марьинки. На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по нашим укреплениям в районе Катериновки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых»
Фото За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих
Фото Боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, двое военных были ранены
Фото На Донбассе ранены двое военных. Сутки на Востоке
Фото Боевики за сутки 11 раз нарушили пасхальное перемирие, двое украинских защитников ранены - штаб АТО
Фото Боевики срывают «пасхальное перемирие» в АТО: при обстрелах ранены двое бойцов ВСУ
Фото Боевики «отметили» Вербное воскресенье массовыми обстрелами: ранены воины АТО
Фото На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ
Фото Сутки в АТО: боевики обстреляли украинские позиции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 06:26 За прошедшие сутки, 31 марта, боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 06:45 Ситуация в зоне АТО не улучшается, боевики продолжают раз за разом нарушать перемирие.
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 07:17 Пострадавших оперативно доставили в лечебных учреждений и оказана необходимая медицинская помощь.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 08:05 В минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск продолжили нарушать "пасхальное перемирие", совершив 11 обстрелов позиций украинских воинов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.04.18, 08:37 В субботу, 31 марта, боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников. Вследствие вражеского огня двое украинских защитников…
Гордон Гордон  ·  01.04.18, 08:41 Украинских военных, которые 31 марта получили ранения в зоне антитеррористической операции, госпитализировали, проинформировали в штабе АТО.31 марта в зоне АТО боевики 11 раз обстреливали позиции украинские…
Униан Униан  ·  01.04.18, 08:53 Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении.
ИС ИС  ·  01.04.18, 09:00 По данным сводки пресс-центрп штаба АТО за сутки 31 марта 2018 г., в данным период боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 11 обстрелов позиций наших…
Politeka Politeka  ·  01.04.18, 09:36 За прошедшие сутки, 31 марта, боевики так называемых «республик» открывали огонь по украинским воинам более десяти раз Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. «За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.04.18, 09:36 Боевики российско-оккупационных войск продолжили нарушать "пасхальное перемирие", совершив 11 обстрелов позиций ВСУ в субботу
УРА-Информ УРА-Информ  ·  01.04.18, 09:45 На Донецком направлении противник применил минометы и гранатометы по украинским позициям вблизи Водяного. Под прицельный огонь противника попали бойцу населенного пункта Павлополь. Враг…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  01.04.18, 10:14 В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать «пасхальное перемирие», совершив 11 обстрелов позиций наших защитников.
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 10:18 На Донбассе боевики за минувшие сутки, 31 марта, 11 раз открыли огонь по позициям украинских военных. Несмотря на установленное перемирие, российско-оккупационные войска продолжают нарушать…
ForUm ForUm  ·  01.04.18, 10:25 За прошедшие сутки боевики продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 11 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.«Вследствие вражеского…
Капитал Капитал  ·  01.04.18, 10:39 В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Угроза растет&quot;: в Великобритании признали опасность со стороны России

"Угроза растет": в Великобритании признали опасность со стороны России
Бондаренко сыграет на турнире в Чарльстоне

Бондаренко сыграет на турнире в Чарльстоне
&quot;Чудовищные разрушения&quot;: метеорологи предупредили о серьезной климатической аномалии

"Чудовищные разрушения": метеорологи предупредили о серьезной климатической аномалии
&quot;Водитель с признаками опьянения&quot;: в Киеве дипломатическое авто России попало в ДТП. Опубликованы фото и видео

"Водитель с признаками опьянения": в Киеве дипломатическое авто России попало…
В Кембридже похоронили Стивена Хокинга: опубликовано видео прощания с легендарным ученым

В Кембридже похоронили Стивена Хокинга: опубликовано видео прощания с легендарным…
Действия НКРЭКУ спровоцировали поднятие тарифов на тепло на местах – эксперт

Действия НКРЭКУ спровоцировали поднятие тарифов на тепло на местах –…
Гол Богданова принес Арке победу на Легией

Гол Богданова принес Арке победу на Легией
Госпогранслужба Украины заявила, что использует крокодилов для охраны объектов на Дунае. Видео

Госпогранслужба Украины заявила, что использует крокодилов для охраны объектов на…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.