Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет (8 новостей и 1 видео) «Боевики продолжают срывать пасхальное перемирие - за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов»

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.

Обновлено в 08:36 За прошедшие сутки боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. На донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных…

Обновлено в 08:59 Также гранатометы враг применил по украинским позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.