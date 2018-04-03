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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 08:59
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Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет

Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет (8 новостей и 1 видео)

«Боевики продолжают срывать пасхальное перемирие - за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов»

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.

Обновлено в 08:36 За прошедшие сутки боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. На донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных…

Обновлено в 08:59 Также гранатометы враг применил по украинским позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 06:42 Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" - за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 07:19 Российско-оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие", за прошедшие сутки они 20 раз открывали огонь по позициям украинской армии
Униан Униан  ·  03.04.18, 08:05 Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 08:15 Боевики совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе за прошедшие сутки, несмотря на "пасхальное перемирие", - сообщает пресс-центр штаба АТО
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИС ИС  ·  03.04.18, 08:20 По данным сводки пресс-центр штаба АТО (ООС) за сутки, 2 апреля 2018 г., боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 08:36 За прошедшие сутки боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие", осуществив 20 обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. На донецком направлении…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 08:59 За прошедшие сутки, понедельник, 2 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов. К счастью, никто из украинских военных не пострадал. Как сообщает УРА-Информ,…
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Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
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