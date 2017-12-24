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Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец &#8203;&#8203;ВСУ погиб

Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб (18 новостей)

«Украинский военнослужащий прогиб в зоне АТО от пули снайпера»

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который должен был начаться с 23 декабря

Обновлено в 11:10 Мама военнослужащего не знала, что он находится в зоне боевых действий.

Обновлено в 11:29 В зоне АТО на востоке Украины российско-оккупационные войска срывают договоренности о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. За прошедшие сутки зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков. Об этом 24 декабря сообщает пресс-центр штаба АТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб»
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Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 07:13 За прошедшие сутки, 23 декабря, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб.
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 07:23 На протяжении минувших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 08:09 За минувшие сутки, 23 декабря, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ВСУ погиб
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Униан Униан  ·  24.12.17, 08:17 В районе Светлодарской дуги украинский военный погиб от пули снайпера.
ИС ИС  ·  24.12.17, 08:30 За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который должен был начаться с 23 декабря. В частности, как сообщает пресс-центр АТО,…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.12.17, 10:20 Украинский военнослужащий прогиб в зоне АТО от пули снайпера
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  24.12.17, 11:29 В зоне АТО на востоке Украины российско-оккупационные войска срывают договоренности о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. За прошедшие сутки зафиксировано три факта нарушения…
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