Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец &#8203;&#8203;ВСУ погиб

Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб (18 новостей) «Украинский военнослужащий прогиб в зоне АТО от пули снайпера»

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который должен был начаться с 23 декабря

Обновлено в 11:10 Мама военнослужащего не знала, что он находится в зоне боевых действий.

Обновлено в 11:29 В зоне АТО на востоке Украины российско-оккупационные войска срывают договоренности о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. За прошедшие сутки зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков. Об этом 24 декабря сообщает пресс-центр штаба АТО.