Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены (5 новостей) «Оккупационные войска применили минометы, гранатометы и другое крупнокалиберное оружие»

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, ранены трое, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 07:25 Оккупационные войска применили минометы, гранатометы и другое крупнокалиберное оружие.

Обновлено в 08:28 "На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковка, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков ", – сообщают в штабе.