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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 08:28
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Обстрел · Результат
Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены

Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены (5 новостей)

«Оккупационные войска применили минометы, гранатометы и другое крупнокалиберное оружие»

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, ранены трое, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 07:25 Оккупационные войска применили минометы, гранатометы и другое крупнокалиберное оружие.

Обновлено в 08:28 "На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковка, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков ", – сообщают в штабе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены»
Фото Новости АТО: враг применил управляемые ракеты под Талаковкой
Фото Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены
Фото Срыв "пасхального перемирия". Боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз
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Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 04:52 В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования после объявления пасхального перемирия 16 раз обстреляли позиции украинцев.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 06:33 В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования за прошлые сутки 32 раза обстреляли позиции ВСУ.
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 07:25 Оккупационные войска применили минометы, гранатометы и другое крупнокалиберное оружие.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.03.18, 08:28 Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций…
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