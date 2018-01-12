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Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые (18 новостей) «При выполнении боевых задач погиб один украинский военный, двое получили ранения, еще двое бойцов - боевые травмы»

Сепаратисты на Донбассе применяли минометы, гранатометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, еще двое получили боевые травмы. Об этом утром 12 января сообщил пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь.

Согласно сводке, на донецком направлении из гранатометов обстреливали украинские позиции возле Песков, Широкино, Гнутово и Лебединского.

На луганском направлении боевики применяли минометы и пулеметы возле Новолуганского, Новозвановки и Луганского, говорится в сообщении.

День в АТО: боевики вели обстрелы из минометов и гранатометов у Светлодарской…

Также оккупанты семь раз использовали беспилотники на разных участках линии соприкосновения, рассказали в штабе АТО.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

Обновлено в 09:45 В Министерстве обороны Украины уточнили, что погибший за минувшие сутки боец подорвался во время проведения разминирования участка местности на донецком направлении.

Обновлено в 09:51 В Министерстве обороны Украины уточнили, что погибший 11 января на Донбассе боец подорвался во время проведения разминирования участка местности на донецком направлении. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, передает 112 Украина.