Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые (25 новостей и 1 видео) «Еще трое получили ранения, а один – получил боевую травму»

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один – боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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Обновлено в 10:31 Двое из троих бойцов, которые погибли за минувшие сутки в зоне проведения АТО, подорвались на взрывчатке Об этом рассказал спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай. «Не все наши боевые безвозвратные потери вчера случились в результате обстрелов. К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания», – заявил Лабай. По ... Источник: Политека.