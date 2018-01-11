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Украина
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 10:31
· Вооружённые силы Украины · Гибель · Военнослужащие
Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые

Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые (25 новостей и 1 видео)

«Еще трое получили ранения, а один – получил боевую травму»

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один – боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 10:24 Участники незаконных вооруженных формирований один раз нарушили "режим тишины" за прошедшие сутки в Луганской области

Обновлено в 10:31 Двое из троих бойцов, которые погибли за минувшие сутки в зоне проведения АТО, подорвались на взрывчатке Об этом рассказал спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай. «Не все наши боевые безвозвратные потери вчера случились в результате обстрелов. К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания», – заявил Лабай. По ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые»
Фото За минувшие сутки на Донбассе погибло трое военнослужащих ВСУ, трое были ранены, один травмирован
Фото Обострение в зоне АТО: погибли трое украинских бойцов
Фото АТО: погибли трое наших бойцов
Фото За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих
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Depo.ua Depo.ua  ·  11.01.18, 06:30 Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Depo.ua . Прошедшие сутки отметились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.01.18, 06:52 При выполнении боевых задач погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, а один боец – боевую травму.
Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 07:08 За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один - боевую травму.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.01.18, 07:11 10 января во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - боевую травму.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  11.01.18, 07:26 10 января в зоне АТО на Донбассе резко обострилась ситуация. В результате обстрелов террористов погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, один - боевую травму.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 07:36 На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков, погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, один - боевую травму
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 07:38 Еще трое получили ранения, а один – получил боевую травму.
ForUm ForUm  ·  11.01.18, 08:02 За прошлые сутки во время выполнения боевых задач погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения, а один - получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.Прошедшие сутки отличилась…
Фокус Фокус  ·  11.01.18, 08:05 10 января в районе проведения антитеррористической операции фиксировалось определенное обострение. Российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных…
ИС ИС  ·  11.01.18, 08:20 Минувшие сутки отличились определенным обострением ситуации в зоне проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.01.18, 08:26 Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в зоне АТО за прошедшие сутки, еще четверо получили ранения и боевую травму
Голос.UA Голос.UA  ·  11.01.18, 08:36 Прошедшие сутки отличались обострением ситуации в районе проведения АТО: противник семь раз обстреливал позиции ВСУ, в результате чего погибли трое украинских бойцов, трое были ранены, а один получил…
Газета День Газета День  ·  11.01.18, 08:47 За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один - боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
Капитал Капитал  ·  11.01.18, 08:53 За прошедшие сутки ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. «Российско-оккупационные…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  11.01.18, 08:55 Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов трое украинских военных погибли. Еще трое получили ранения, а один - боевую травму. Как сообщае УРА-Информ, ссылаясь на…
Facenews Facenews  ·  11.01.18, 09:08 Боевики 7 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 10 января. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - боевую травму.Об…
Сегодня Сегодня  ·  11.01.18, 09:16 За минувшие сутки в украинских рядах есть погибшие и раненые. За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб АТО."К сожалению, среди наших военнослужащих снова…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.01.18, 09:32 За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один – получил боевую травму.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 09:40 На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков
Медиапорт Медиапорт  ·  11.01.18, 10:11 В штабе Антитеррористической операции заявили о семи обстрелах со стороны боевиков за сутки.
Канал 112 Канал 112  ·  11.01.18, 10:14 Двое из трех погибших за минувшие сутки украинских военнослужащих выполняли боевое задание на донецком направлении, когда подорвались на взрывчатке. Еще один боец АТО погиб в результате обстрела со стороны…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.01.18, 10:24 Участники незаконных вооруженных формирований один раз нарушили "режим тишины" за прошедшие сутки в Луганской области
Politeka Politeka  ·  11.01.18, 10:31 Двое из троих бойцов, которые погибли за минувшие сутки в зоне проведения АТО, подорвались на взрывчатке Об этом рассказал спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай. «Не все наши боевые безвозвратные…
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