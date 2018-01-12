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Общество
Униан Униан ·
Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника

Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника (4 новости и 1 видео)

«Дальнейшая судьба обеих свиней покрыта мраком тайны. (видео)»

Издание не сообщает, смогли ли в итоге мясники зарезать свинью.

ФОТО К НОВОСТИ: «Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника»
Фото Отважная свинья вытащила сородича из-под ножа мясника
Фото Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника
Фото В Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  12.01.18, 21:40 В Китае свинья вытащила своего собрата из-под ножа мясника. Об этом пишет Daily Mail.Инцидент произошел на юго-западе Китая в городе Банань. На видео, которое выложили журналисты видно, что одну свинью…
Главред Главред  ·  12.01.18, 23:21 Дальнейшая судьба обеих свиней покрыта мраком тайны. (видео)
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Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника

Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника
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