Свинья в Китае сумела вызволить собрата из-под ножа мясника

Аналитическая Служба Новостей · 12.01.18, 21:40

В Китае свинья вытащила своего собрата из-под ножа мясника. Об этом пишет Daily Mail.Инцидент произошел на юго-западе Китая в городе Банань. На видео, которое выложили журналисты видно, что одну свинью…