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Свитолина сохранила высокую позицию в новом рейтинге WTA

Свитолина сохранила высокую позицию в новом рейтинге WTA (4 новости)

«Элину догоняет Елена Остапенко»

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 11:01 Элину догоняет Елена Остапенко.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 12:03 Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на четвертом месте в новом рейтинге WTA
Факты Факты  ·  02.04.18, 12:41 Леся Цуренко поднялась в рейтинге WTA на одну позицию
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Свитолина сохранила высокую позицию в новом рейтинге WTA

Свитолина сохранила высокую позицию в новом рейтинге WTA
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