Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира.
Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0.
На пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.
Обновлено в 18:21 Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала еще один шаг к титулу в Австралии.
Обновлено в 18:32 Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open.