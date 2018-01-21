Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open (7 новостей и 1 видео) «Украинка отдала лишь три гейма»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира.

Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0.

На пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.

Australian Open. Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал

Обновлено в 18:21 Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала еще один шаг к титулу в Австралии.

Обновлено в 18:32 Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open.