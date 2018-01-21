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Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open

Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open (7 новостей и 1 видео)

«Украинка отдала лишь три гейма»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира. 

Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0.

На пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.

Australian Open. Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал
Australian Open. Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал

Обновлено в 18:21 Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала еще один шаг к титулу в Австралии.

Обновлено в 18:32 Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open.

ФОТО К НОВОСТИ: «Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open»
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Фото Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open
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Sport.ua Sport.ua  ·  21.01.18, 15:27 Прямая трансляция матча четвертого круга Australian Open
Капитал Капитал  ·  21.01.18, 16:05 Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые…
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 16:34 Украинка отдала лишь три гейма.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.01.18, 17:44 Украинка не оставила шансов Денисе Аллертовой
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 18:21 Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала еще один шаг к титулу в Австралии.
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 18:32 Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open.
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Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open

Свитолина впервые вышла в 1/4 финала Australian Open
Australian Open. Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал

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