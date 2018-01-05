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Свитолина выходит в финал турнира в Брисбене

Свитолина выходит в финал турнира в Брисбене (9 новостей и 2 видео)

«Украинка взяла у чешки реванш за поражение годичной давности»

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в полуфинале чешку Каролин Плишкову.

Обновлено в 17:28 Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в финал турнира Brisbane International, но еще и отмечена организаторами этих австралийский

Обновлено в 18:27 Первая «ракетка» Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина сыграет в финале в первом же старте сезона – турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $ 894,7 тыс.

ФОТО К НОВОСТИ: «Свитолина выходит в финал турнира в Брисбене»
Фото Элина Свитолина – Каролина Плишкова. LIVE
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Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.18, 13:44 Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча турнира в Брисбене
Terrikon Terrikon  ·  05.01.18, 15:46 Украинка Элина Свитолина завоевала право сыграть в решающем поединке теннисного турнира в австралийском Брисбене
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  05.01.18, 16:10 Украинка взяла у чешки реванш за поражение годичной давности
Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.18, 16:18 Украинская теннисистка прокомментировала выход в финал турнира в Брисбене
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  05.01.18, 16:44 Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина сыграет в финале на первом же старте сезона - турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия)…
АТН АТН  ·  05.01.18, 16:45 Первая ракетка украинского тенниса, представительница Харькова Элина Свитолина выиграла упорный полуфинальный матч турнира категории WTA Premier в
АТН АТН  ·  05.01.18, 17:28 Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в финал турнира Brisbane International, но еще и отмечена организаторами этих австралийский
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.01.18, 18:27 Первая «ракетка» Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина сыграет в финале в первом же старте сезона – турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия)…
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