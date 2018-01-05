Свитолина выходит в финал турнира в Брисбене (9 новостей и 2 видео) «Украинка взяла у чешки реванш за поражение годичной давности»

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в полуфинале чешку Каролин Плишкову.

Обновлено в 17:28 Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в финал турнира Brisbane International, но еще и отмечена организаторами этих австралийский

Обновлено в 18:27 Первая «ракетка» Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина сыграет в финале в первом же старте сезона – турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $ 894,7 тыс.