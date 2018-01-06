Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО (3 новости и 1 видео) «В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители начали приносить детские игрушки, как средства укора священникам данной конфессии, отказавшимся…»

Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Евгений Молчанов, отказавшись отпевать ребенка, погибшего в Запорожье, не руководствовался какими-либо официальными предписаниями, отметил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря).Украинская православная церковь Московского патриархата часто отказывает в службах прихожанам Киевского патриархата, но нет ни одного официального документа, который обязывал бы священников так поступать. Об этом 4 января в Facebook заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если официально признать УПЦ КП "не крещеными", то тогда католики и протестанты тоже "не христиане". Поэтому МП-комиссия "по противодействию расколам" в свое время проект документа написала, а принять так и не смогла", отметил он.

По словам Зори, "все остается на уровне волюнтаризма и устных распоряжений, туманно прикрытых "канонами".

"Прикажет Москва завтра сорок дней подряд заупокойную литургию ребенку служить тот же Лука (митрополит Запорожский и Мелитопольский. "ГОРДОН") и сам служить будет, и всем своим подчиненным указание даст", уверен представитель УПЦ КП.

"Трудно назвать священником": в Запорожье отказались…

Вечером 31 декабря в Запорожье мужчина упал с восьмого этажа на ребенка, стоявшего под подъездом. Мужчина погиб сразу, мальчик скончался в "скорой".

Священнослужитель УПЦ МП Евгений Молчанов заявил, что отказался отпевать ребенка, потому что его крестил Киевский патриархат.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука сказал, что его подчиненный поступил правильно, сообщал Forpost.

В знак протеста к храмам УПЦ МП в разных городах стали приносить игрушки. В социальных сетях уже запустили хэштег #принеси_куклу.