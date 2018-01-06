  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО
Общество
Гордон Гордон ·
· УПЦ · Погибший · Священник · Литургия
Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО

Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО (3 новости и 1 видео)

«В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители начали приносить детские игрушки, как средства укора священникам данной конфессии, отказавшимся…»

Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Евгений Молчанов, отказавшись отпевать ребенка, погибшего в Запорожье, не руководствовался какими-либо официальными предписаниями, отметил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (Зоря).Украинская православная церковь Московского патриархата часто отказывает в службах прихожанам Киевского патриархата, но нет ни одного официального документа, который обязывал бы священников так поступать. Об этом 4 января в Facebook заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если официально признать УПЦ КП "не крещеными", то тогда католики и протестанты тоже "не христиане". Поэтому МП-комиссия "по противодействию расколам" в свое время проект документа написала, а принять так и не смогла", отметил он.

По словам Зори, "все остается на уровне волюнтаризма и устных распоряжений, туманно прикрытых "канонами".

"Прикажет Москва завтра сорок дней подряд заупокойную литургию ребенку служить тот же Лука (митрополит Запорожский и Мелитопольский. "ГОРДОН") и сам служить будет, и всем своим подчиненным указание даст", уверен представитель УПЦ КП.

"Трудно назвать священником": в Запорожье отказались…
"Трудно назвать священником": в Запорожье отказались…

Вечером 31 декабря в Запорожье мужчина упал с восьмого этажа на ребенка, стоявшего под подъездом. Мужчина погиб сразу, мальчик скончался в "скорой".

Священнослужитель УПЦ МП Евгений Молчанов заявил, что отказался отпевать ребенка, потому что его крестил Киевский патриархат.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука сказал, что его подчиненный поступил правильно, сообщал Forpost.

В знак протеста к храмам УПЦ МП в разных городах стали приносить игрушки. В социальных сетях уже запустили хэштег #принеси_куклу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 00:28 В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители начали приносить детские игрушки, как средства укора священникам данной конфессии, отказавшимся отпевать трагически погибшего младенца,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 01:31 В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители приносят детские игрушки в знак протеста против решения священника данной конфессии, который отказался отпевать трагически погибшего мальчика,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО

Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за…
На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле…
Когда вернутся морозы, - синоптики

Когда вернутся морозы, - синоптики
NASA показали мировую карту температурных аномалий

NASA показали мировую карту температурных аномалий
В аэропорт &quot;Харьков&quot; из-за тумана опаздывают рейсы

В аэропорт "Харьков" из-за тумана опаздывают рейсы
Минобразования назвало даты регистрации на пробное ВНО

Минобразования назвало даты регистрации на пробное ВНО
В Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла

В Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла
В центре Запорожья споет &quot;Моника Белуччи&quot;

В центре Запорожья споет "Моника Белуччи"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события 2017 года в цифрах

2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события…
Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году

Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году
Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене

Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи

С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи
Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение с Ираном

Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение…
Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой

Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой
Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США

Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США
Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)

Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.