Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать

В среду, 4 апреля, перед студентами Киево-Могилянской Академии выступил с лекцией знаменитый украинский певец, музыкант и публичный деятель Святослав Вакарчук.

Лекция была открыта для всех, поэтому на нее пришли не только студенты, но и те, кто увидел анонс события в соцсетях. Журналисты Styler тоже побывали на лекции и собрали самые интересные высказывания артиста.

"60% людей не хотят ни за кого голосовать или не пойдут на выборы. Это очень угрожающая ситуация"

В начале разговора ректор Киево-Могилянской Академии задал Вакарчуку вопрос, ответ на который волнует многих. Он вспомнил присутствие артиста в президентских рейтингах и риторически спросил: да или нет? На это Святослав Вакарчук дал длинный ответ. По его словам, запрос на новые лица в политике действительно есть, и он будет пытаться менять страну и дальше, но не в качестве политика.

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"Да, люди действительно хотят новых лиц в политике. Если вы посмотрите на эти рейтинги, то увидите одну интересную цифру: по разным опросам от половины до 60% опрошенных не могут выбрать ни одного политика. Это беспрецедентная история, когда просто абсолютное большинство украинцев не хотят выбирать ни одного из политиков. 60% людей не хотят ни за кого голосовать или не пойдет на выборы. Это страшная и очень угрожающая ситуация", - обратил внимание Вакарчук.

По его словам, такие ситуации бывают или перед большими позитивными изменениями или перед потрясениями.

Видео: Святослав Вакарчук выступил перед студентами (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

"И Веймарская республика, которая предшествовала нацистской Германии, долгое время своей истории находилась в ситуации, когда люди разочаровались в своих политиках. Это опасно, когда в стране люди не хотят поддержать ни одного из кандидатов. По телевидению мы каждый день видим: то новый политический эксперт, то новый политолог, а ты его первый раз видишь. Конечно, здесь не идет речь об уважаемых политологах. Ты смотришь и думаешь: а кто это такие?" - добавляет он.

По словам Вакарчука, во время разочарования людей во всех политиках политтехнологи начинают искать новые лица, чтобы как-то разнообразить рейтинги.

"Они думают: а что же сделать такое, чтобы взбудоражить политическое озеро, чтобы как-то эту безнадежность или безысходность направить в другое русло? Печально, что и дальше весь политический класс уже давно эту игру контролирует, они навязали правила игры. Кто возьмет власть, а кто останется в оппозиции - для них мало что изменится. Потому что они уже по двадцать лет в этой политике, и фамилии не меняются. Именно поэтому новые лица и ищут", - обратил внимание артист.

"Политтехнологам все равно, кто это будет – Вакарчук, Петренко, Иваненко"

По словам Вакарчука, в политике людей разочаровывает не только отсутствие результата их работы. Но и то, что десятилетиями это одни и те же люди.

"Представьте себе, какая скучная была бы музыкальная или театральная сцена, если бы за все это время вы не знали других актеров, чем пять людей, к которым вы привыкли и их постоянно показывали по телевизору! А в украинской политике именно так и происходит. И тогда политтехнологи, аналитики, эксперты, начинают искать новых людей. А где же им их найти? Они понимают: чтобы предложить людям новые лица, э