"Святые несут медведей": искусственный интеллект попытался писать рождественские песни (4 новости) «Искусственному интеллекту еще далеко до человека, однако с некоторыми задачами он способен справляться отлично»

Правда, художественное творчество все еще не относится к таким задачам. В течении большинства таких экспериментов исследователи столкнулись с массой новых нюансов и неожиданностей. Но это важные шаги по воспитанию искусственного интеллекта. Например, недавно специально обученный алгоритм научился создавать рождественские песни и колядки.

Об этом пишет Hyser. В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики, бегло упоминаются олени, словом, довольно много фрагментов совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк даже рифмуются между собой.

В одном из текстов искусственный интеллект пожелал людям "Счастливых праздников" и вдобавок посоветовал им готовиться к волшебному снегопаду под божественное пение ангелов, которые хором прославляют Рождество.

На фото: очевидно, "Добрий вечір тобі"?

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К сожалению, петь такие "искусственные" песни нежелательно. Американская исследовательница Янелла Шейн, которая и поставила искусственному интеллекту подобную нетипичную задачу, отметила присутствие некоторых странных строк.

Вот некоторые из них: "Он родился в прекрасной елке", "Сэндвич яркий пред Ним", "Святые несут медведей" или "Король игрушек и бегемотов, полный света, стоял у дорогого сына Санта-Клауса".

В дальнейшем подобные выражения должны исчезнуть, ведь обучение нейронной сети продолжается и занимает много времени. Но прогресс уже достаточный, еще и такой своевременный, учитывая сезон колядок и щедривок, которые вскоре будут звучать в морозном общественном транспорте.

На фото: гифка из фильма "Гринч, похититель Рождества"

Обновлено в 19:17 "В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики, бегло упоминаются олени, словом, довольно много фрагментов совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк даже рифмуются между собой. В одном из текстов искусственный интеллект пожелал людям" Счастливых праздников "и вдобавок посоветовал им готовиться к волшебного снегопада под божественное пение ангелов, хором прославляют Рождество", - говорится в сообщении.