  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. "Святые несут медведей": искусственный интеллект попытался писать рождественские песни
Мир
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:17
"Святые несут медведей": искусственный интеллект попытался писать рождественские песни

"Святые несут медведей": искусственный интеллект попытался писать рождественские песни (4 новости)

«Искусственному интеллекту еще далеко до человека, однако с некоторыми задачами он способен справляться отлично»

Правда, художественное творчество все еще не относится к таким задачам. В течении большинства таких экспериментов исследователи столкнулись с массой новых нюансов и неожиданностей. Но это важные шаги по воспитанию искусственного интеллекта. Например, недавно специально обученный алгоритм научился создавать рождественские песни и колядки.

Об этом пишет Hyser. В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики, бегло упоминаются олени, словом, довольно много фрагментов совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк даже рифмуются между собой.

В одном из текстов искусственный интеллект пожелал людям "Счастливых праздников" и вдобавок посоветовал им готовиться к волшебному снегопаду под божественное пение ангелов, которые хором прославляют Рождество.

На фото: очевидно, "Добрий вечір тобі"?

Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна
Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна

К сожалению, петь такие "искусственные" песни нежелательно. Американская исследовательница Янелла Шейн, которая и поставила искусственному интеллекту подобную нетипичную задачу, отметила присутствие некоторых странных строк.

Вот некоторые из них: "Он родился в прекрасной елке", "Сэндвич яркий пред Ним", "Святые несут медведей" или "Король игрушек и бегемотов, полный света, стоял у дорогого сына Санта-Клауса".

В дальнейшем подобные выражения должны исчезнуть, ведь обучение нейронной сети продолжается и занимает много времени. Но прогресс уже достаточный, еще и такой своевременный, учитывая сезон колядок и щедривок, которые вскоре будут звучать в морозном общественном транспорте.

На фото: гифка из фильма "Гринч, похититель Рождества"

Обновлено в 19:17 "В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики, бегло упоминаются олени, словом, довольно много фрагментов совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк даже рифмуются между собой. В одном из текстов искусственный интеллект пожелал людям" Счастливых праздников "и вдобавок посоветовал им готовиться к волшебного снегопада под божественное пение ангелов, хором прославляют Рождество", - говорится в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.12.17, 17:52 Искусственному интеллекту еще далеко до человека, однако с некоторыми задачами он способен справляться отлично.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.12.17, 19:17 Искусственный интеллект научился самостоятельно составлять странные колядки. Правда, художественное творчество все еще не принадлежит к таким задачам, передает Hyser. "В созданных нейронной сетью композициях…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Шторм на Филиппинах: Количество погибших увеличилось до 230

Шторм на Филиппинах: Количество погибших увеличилось до 230
Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза

Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза
&quot;Святые несут медведей&quot;: искусственный интеллект попытался писать рождественские песни

"Святые несут медведей": искусственный интеллект попытался писать рождественские песни
Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна

Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна
Все в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом посетили рождественскую службу (ФОТО)

Все в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами…
Выборы президента РФ: ЦИК отказался регистрировать Навального

Выборы президента РФ: ЦИК отказался регистрировать Навального
Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в Москве

Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в…
Мужчину в Турции задержали за попытку обнять Эрдогана

Мужчину в Турции задержали за попытку обнять Эрдогана
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться

17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться
Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку

Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку
В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть бдительными

В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть…
В Австралии начал курсировать первый в мире &amp;quot;солнечный&amp;quot; поезд (Видео)

В Австралии начал курсировать первый в мире "солнечный" поезд (Видео)
Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 

Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото и видео (видео) (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото…
В Киеве ночью и утром ожидается туман

В Киеве ночью и утром ожидается туман
В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира

В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.