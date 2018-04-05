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Связью 4G уже воспользовались более 1 млн украинцев (6 новостей) «За первую неделю работы 4G сети ею воспользовались более 1 млн украинцев»

За первую неделю работы 4G-сети ею воспользовались более миллиона украинцев: 600 тысяч пользователей Vodafone и 400 тысяч пользователей lifecell.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службы Vodafone и lifecell.

По данным Vodafone, объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. За неполную неделю 4G воспользовались более 600 тыс абонентов компании.

Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.

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По данным lifecell, 4G уже пользуются 40% людей, которые уже имели смартфон с поддержкой LTE и поддерживающую этот стандарт связи SIM-карту. За неполную неделю 4G воспользовались около 400 тыс человек.

Как отмечают в пресс-службе, объем трафика в некоторых зонах действия 4G привел к росту объема потребленного трафика более чем вдвое.

Наиболее активно новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Обновлено в 19:15 В частности, lifecell заявил, что приблизительно 400 тысяч пользователей уже протестировали 4.5G-связь оператора.

Обновлено в 19:55 За первую неделю работы 4G сети ею воспользовались более 1 млн украинцев