Сытник после возвращения из США встретился с Луценко, генпрокурор признал ошибкой публичное сведение счетов (16 новостей и 1 видео) ««Публичное сведение счетов» ГПУ и НАБУ названо ошибочным»

Главы Генпрокуратуры и НАБУ после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов".

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко. у него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником, сообщает ТСН.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе". "Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, со своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными.

Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, сошел бы с ума, ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны - это закон. Если он неправильный его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

На конфликт жестко отреагировали международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые призвали руководство страны обеспечить независимость антикоррупционных органов и безотлагательно принять законодательство о антикоррупционные суды.

Обновлено в 00:25 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

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