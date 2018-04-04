Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет (6 новостей) «По словам директора НАБУ, детективы и прокуроры работают в штатном режиме»

Никакого конфликта между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) нет. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в ходе выступления в Верховной раде Украины, передает "РБК-Украина".

"Если кто-то хочет сказать, я вам сообщаю, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенные производства... Не нужно спекулировать на этом процессе. Прокуроры САП работают в штатном режиме. Борьба с коррупцией не прекращена", - заявил Сытник.

Отметим, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник считает, что глава САП мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследования и давил на прокуроров.

Сытник также отмечал, что подозрения НАБУ подтвердились в ходе расследования дела мэра Одессы Геннадия Труханова.