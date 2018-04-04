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Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет

Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет (6 новостей)

«По словам директора НАБУ, детективы и прокуроры работают в штатном режиме»

Никакого конфликта между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) нет. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в ходе выступления в Верховной раде Украины, передает "РБК-Украина".

"Если кто-то хочет сказать, я вам сообщаю, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенные производства... Не нужно спекулировать на этом процессе. Прокуроры САП работают в штатном режиме. Борьба с коррупцией не прекращена", - заявил Сытник.

Отметим, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник считает, что глава САП мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследования и давил на прокуроров.

Сытник также отмечал, что подозрения НАБУ подтвердились в ходе расследования дела мэра Одессы Геннадия Труханова.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет»
Фото Конфликта между НАБУ и САП нет - Сытник
Фото Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет
Фото "Никакого конфликта нет". Сытник прокомментировал скандал между НАБУ и САП
Фото Сытник: никакого конфликта между НАБУ и САП нет
Фото Никакого конфликта между НАБУ и САП нет, - Сытник
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 14:00 Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заверил, что, несмотря на расследование в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратурой Назара Холодницкого,…
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 14:05 По словам директора НАБУ, детективы и прокуроры работают в штатном режиме.
Униан Униан  ·  04.04.18, 14:19 По словам Артема Сытника, есть лишь "определенное уголовное производство, есть определенные материалы, которые переданы в компетентные органы".
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