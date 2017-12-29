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Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР - Reuters

Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР - Reuters (4 новости)

«За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали груз в море»

За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали грузы на море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника-чиновника.

По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в погрузку грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России в свою родину."Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", - сказал первый источник на условиях анонимности.Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако оно заявило, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах."Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.

Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северной Корее, отрицает такую ​​деятельность.Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть в Северную Корею.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи 22 декабря в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.

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Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 23:40 За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали грузы на море.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.17, 01:07 За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали груз в море.
Гордон Гордон  ·  30.12.17, 02:02 По словам источников Reuters, российские танкеры перекачивали нефть на северокорейские танкеры прямо в открытом море.Российские танкеры по меньшей мере три раза за последние несколько месяцев поставляли…
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