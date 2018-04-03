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Тайник с боеприпасами обнаружен в заброшенной шахте на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Тайник с боеприпасами обнаружен в заброшенной шахте на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (3 новости и 1 видео)

«В Николаевской области оперативники полиции и взрывотехники изъяли из тайника боеприпасы, которые нашли в степи между селами Тронка и Даниловка…»

На территории заброшенной шахты в Николаевской области обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает областная полиция.

Тайник обнаружили в степи между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте по добыче камня. Из него изъяли более 350 патронов калибра 7.62 мм, 369 патронов калибра 5.45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты Ф-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-воспламенителей.

Вооружение было упаковано в мешки и коробки.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП приняли решение уничтожить на месте кое-что из изъятого в связи с риском взрыва во время транспортировки. Все остальное направят на экспертное исследование.

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Следователи Березанского отделения полиции по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается расследование.

Ранее в Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое обнаружили тайник сепаратистов с артиллерийскими снарядами.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 17:23 В Николаевской области оперативники полиции и взрывотехники изъяли из тайника боеприпасы, которые нашли в степи между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте по добыче камня.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 17:23 В Николаевской области оперативники полиции и взрывотехники изъяли из тайника боеприпасы, которые нашли в степи между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте по добыче камня.
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