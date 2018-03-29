Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ (10 новостей) «Великий комбинатор остался никому не нужным»

Тело умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди никто не забирает из морга, расположенного в Москве.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Обновлено в 21:05 Известного махинатора могут похоронить за счет государства, сообщает Depo.ua со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончания этой процедуры за его телом так никто и не придет, его могут похоронить в номерной…

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Обновлено в 21:34 Пока что в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди.