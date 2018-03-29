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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:34
Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ

Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ (10 новостей)

«Великий комбинатор остался никому не нужным»

Тело умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди никто не забирает из морга, расположенного в Москве.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Обновлено в 21:05 Известного махинатора могут похоронить за счет государства, сообщает Depo.ua со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончания этой процедуры за его телом так никто и не придет, его могут похоронить в номерной…

Силовики пришли с обыском к главе Новобаварского района Цыбульник
Силовики пришли с обыском к главе Новобаварского района Цыбульник

Обновлено в 21:34 Пока что в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ»
Фото Тело Сергея Мавроди бросили в морге, похоронят как бомжа
Фото "Какая ирония": тело Мавроди не хотят забрать из морга
Фото Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ
Фото Тело основателя "МММ" Сергея Мавроди четыре дня не забирают из морга
Фото "Никто так и не пришел": тело Мавроди не забирают из морга
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Politeka Politeka  ·  29.03.18, 15:37 Родные основателя крупнейшей финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не забирают его тело из морга Источник: Политека.
Обозреватель Обозреватель  ·  29.03.18, 18:29 "Великий комбинатор" остался никому не нужным
Униан Униан  ·  29.03.18, 18:29 Если в ближайшее время за телом никто не явится, Мавроди похоронят в номерной могиле за счет государства.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  29.03.18, 19:49 Никто из близких пока не вызвался похоронить прославившегося российского мошенника.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.03.18, 19:55 Уже четвертый день за лежащим в морге телом основателя МММ никто не приходит.
Хвиля Хвиля  ·  29.03.18, 20:40 Тело основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди спустя четыре дня после смерти никто не забрал из морга. «Четвертый день в московском морге одиноко лежит тело Сергея Мавроди. Почему одиноко?…
Depo.ua Depo.ua  ·  29.03.18, 21:05 Известного махинатора могут похоронить за счет государства, сообщает Depo.ua со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончания этой процедуры…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.03.18, 21:34 25 марта умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Тело предпринимателя спустя четыре дня после смерти никто не забрал из морга. Об этом сообщается на Telegram-канале Mash."Четвертый день…
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