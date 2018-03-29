Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ

Тело умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди никто не забирает из морга, расположенного в Москве.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Обновлено в 21:05 Известного махинатора могут похоронить за счет государства, сообщает Depo.ua со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончания этой процедуры за его телом так никто и не придет, его могут похоронить в номерной…
Обновлено в 21:34 Пока что в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди.