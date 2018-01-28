Тело расчлененной модели нашли в двух чемоданах

Полиция США обнаружила расчлененное и обезглавленное тело модели Сары Жгоул в двух чемоданах внутри легкового автомобиля, передает УНН со ссылкой на The Oregonian.

Инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон. По информации издания, злоумышленник спрятал труп в багажнике черного BMW.

Местная полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Имя подозреваемого правоохранители не раскрывают.

У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. Ей было всего 28 лет.

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Обновлено в 21:27 Известно, что инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон, США. Полиция обнаружила обезглавленный и расчлененный труп известной американской модели Сары Жгоул.

Обновлено в 21:59 Полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Об этом передает The Oregonian. Полиция США обнаружила расчлененное и обезглавленное тело модели Сары Жгоул в двух чемоданах внутри легкового автомобиля. Инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон. По информации издания, злоумышленник спрятал труп в багажнике черного BMW. Местная полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Имя подозреваемого правоохранители не раскрывают. У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. Ей было всего 28 лет. Ранее сообщалось, что неизвестный расстрелял экс-модель и участницу конкурса "Мисс Гватемала" Розу Отилию Рамирес, когда та возвращалась домой, отведя дочь в школу. Ее убийство попало на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник подкрадывается к 32-летней женщине сзади и производит выстрел в упор. Местная полиция сейчас ведет поиски преступника, для чего распространила видеозапись, чтобы найти свидетелей преступления. Предположительно, убийство было заказным. Хотя мотив преступления не известен, рассматривается версия на почве ревности.