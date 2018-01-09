Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве (3 новости) «Полиции даже не удалось установить пол»

В Дарницком районе Киева полиция обнаружила расчлененное тело неизвестного человека. Предположительно, несчастную жертву убили и расчленили накануне Нового года.

На странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook опубликованы свидетельства опрошенной полицией женщины, полиция нашла в лесополосе возле ее многоэтажки части человеческого тела. Оно настолько изувечено, что не удалось установить - это был мужчина или женщина.

Для возможного опознания полицейские показывали фото татуировки жертвы. "Объяснив, что это кусок руки, на котором расположено татуировки, попросили присмотреться и вспомнить, ни у кого не видели похожего. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы была снята, поскольку этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото) ", - добавила она.

Убийство Ноздровской: полиция опросила более тысячи жителей родного села…

В комментариях под постом пользователи вспомнили, что накануне Нового года в Киеве разыскивалась девушка Дана. Она вышла из магазина и с тех пор ее уже никто не видел.