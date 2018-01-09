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Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве

Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве (3 новости)

«Полиции даже не удалось установить пол»

В Дарницком районе Киева полиция обнаружила расчлененное тело неизвестного человека. Предположительно, несчастную жертву убили и расчленили накануне Нового года.

На странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook опубликованы свидетельства опрошенной полицией женщины, полиция нашла в лесополосе возле ее многоэтажки части человеческого тела. Оно настолько изувечено, что не удалось установить - это был мужчина или женщина.

Для возможного опознания полицейские показывали фото татуировки жертвы. "Объяснив, что это кусок руки, на котором расположено татуировки, попросили присмотреться и вспомнить, ни у кого не видели похожего. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы была снята, поскольку этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото) ", - добавила она.

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В комментариях под постом пользователи вспомнили, что накануне Нового года в Киеве разыскивалась девушка Дана. Она вышла из магазина и с тех пор ее уже никто не видел. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве»
Фото Расчленили и сняли кожу: в Киеве произошло зверское убийство 
Фото Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве
Фото Убили, расчленили и сняли кожу. Полиция расследует кошмарное убийство в Киеве
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Обозреватель Обозреватель  ·  09.01.18, 16:06 Полиции даже не удалось установить пол
Главред Главред  ·  09.01.18, 16:48 Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить — это был мужчина или женщина, говорит киевлянка.
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