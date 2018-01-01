Теннис: Украинка Свитолина одержала победу в начале нового сезона

Посеянная под 3-м номером турнира, Свитолина за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Украинский станет 44-я ракетка мира Анна Конюх, которая победила соперницу из Нидерландов - 6:1, 6:2.
Отметим, что призовой фонд турнриу составляет 894,7 тыс. долл.
Как сообщал УНН, первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина попала в сотню самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".
Обновлено в 15:34 Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, преодолела барьер первого крута на турнире серии WTA Premier с призовым
Обновлено в 16:36 Известно, что во втором круге Свитолина сыграет с хорваткой Анной Конюх.