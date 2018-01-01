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УНН УНН · · Обновлено в 16:36
· Нидерланды
Теннис: Украинка Свитолина одержала победу в начале нового сезона

Теннис: Украинка Свитолина одержала победу в начале нового сезона (7 новостей и 1 видео)

«Элина Свитолина успешно начала новый сезон на турнире в Брисбене»

Посеянная под 3-м номером турнира, Свитолина за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Украинский станет 44-я ракетка мира Анна Конюх, которая победила соперницу из Нидерландов - 6:1, 6:2.

Отметим, что призовой фонд турнриу составляет 894,7 тыс. долл.

Как сообщал УНН, первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина попала в сотню самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".

Саакашвили могут депортировать в Нидерланды, — СМИ
Саакашвили могут депортировать в Нидерланды, — СМИ

Обновлено в 15:34 Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, преодолела барьер первого крута на турнире серии WTA Premier с призовым

Обновлено в 16:36 Известно, что во втором круге Свитолина сыграет с хорваткой Анной Конюх.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 09:15 Элина Свитолина успешно начала новый сезон на турнире в Брисбене.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 09:53 Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина уверенно победила испанку Карлу Суарес Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации серии Premier.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.01.18, 12:18 Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина уверенно победила испанку Карлу Суарес Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Австралии
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  01.01.18, 15:34 Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, преодолела барьер первого крута на турнире серии WTA Premier с призовым
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 16:36 Новогодний подарок от Элины Свитолиной: одна из самых успешных украинских спортсменок современности удачно начала новый теннисный сезон. Элина Свитолина победила опытную испанку Карлу Суарес-Наварро в…
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