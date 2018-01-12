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"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку

"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку (4 новости)

«Минобороны США защищено даже от более крупных атак»

Хакеры увеличивают число атак на военную инфраструктуру США, одновременно изобретая новые методы нападений. Об этом заявил глава управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам Линна, чье ведомство обеспечивает киберзащиту сетей Пентагона, объем атак увеличивается регулярно и в разы.

Еще несколько лет назад трафик во время атак достигал уровня одного – двух гигабайт. В настоящее время военному ведомству приходится отражать атаки масштабом ​600 гигабайт. Кроме того, хакеры изобретают "различные новые способы проведения атак, о которых раньше мы не могли и подумать", отметил генерал-лейтенант.

"Теперь на нас надвигается то, что можно назвать "терабайтом смерти". Мы готовы к этому, так как знаем, что он наступит. Это только вопрос времени, когда мы с ним столкнемся", – заявил Линн.

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Высокопоставленный офицер Пентагона отметил, что с ростом числа кибернападений растет и информационная инфраструктура военного ведомства, которую должно защищать его управление. Сейчас, по его словам, в нее входит 3,2 млн пользователей. Все они нуждаются в защите и технической поддержке.

"Каждую секунду, каждую минуту что-то происходит, так что ты не можешь отвлечься от этого", – описал он ситуацию.

"Мы проводим отличную работу, но уровень атак, с которыми мы столкнулись, поразил нас, и я все еще продолжаю удивляться, насколько они были тяжелыми для нас", – рассказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку»
Фото "Терабайт смерти": Пентагон готовится отразить масштабную кибератаку 
Фото "Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку
Фото В США готовятся к отражению кибератаки "терабайт смерти"
Фото "Терабайт смерти". Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку
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ТСН ТСН  ·  12.01.18, 04:10 Минобороны США защищено даже от более крупных атак.
Униан Униан  ·  12.01.18, 06:18 В настоящее время военному ведомству США приходится отражать кибератаки масштабом ​600 гигабайт.
Главред Главред  ·  12.01.18, 08:50 В Пентагоне отметили, что "несколько лет назад получить атаку на точку доступа сети Интернет объемом в один-два гигабайта было большим событием".  
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