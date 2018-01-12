"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку

Хакеры увеличивают число атак на военную инфраструктуру США, одновременно изобретая новые методы нападений. Об этом заявил глава управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
По словам Линна, чье ведомство обеспечивает киберзащиту сетей Пентагона, объем атак увеличивается регулярно и в разы.
Еще несколько лет назад трафик во время атак достигал уровня одного – двух гигабайт. В настоящее время военному ведомству приходится отражать атаки масштабом 600 гигабайт. Кроме того, хакеры изобретают "различные новые способы проведения атак, о которых раньше мы не могли и подумать", отметил генерал-лейтенант.
"Теперь на нас надвигается то, что можно назвать "терабайтом смерти". Мы готовы к этому, так как знаем, что он наступит. Это только вопрос времени, когда мы с ним столкнемся", – заявил Линн.
Высокопоставленный офицер Пентагона отметил, что с ростом числа кибернападений растет и информационная инфраструктура военного ведомства, которую должно защищать его управление. Сейчас, по его словам, в нее входит 3,2 млн пользователей. Все они нуждаются в защите и технической поддержке.
"Каждую секунду, каждую минуту что-то происходит, так что ты не можешь отвлечься от этого", – описал он ситуацию.
"Мы проводим отличную работу, но уровень атак, с которыми мы столкнулись, поразил нас, и я все еще продолжаю удивляться, насколько они были тяжелыми для нас", – рассказал он.