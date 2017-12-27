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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 13:23
· Суд · Законопроект
TI Украины призывает Порошенко внести новый законопроект об антикоррупционном суде

TI Украины призывает Порошенко внести новый законопроект об антикоррупционном суде (10 новостей)

«В новом законопроекте необходимо учесть рекомендации Венецианской комиссии»

Общественная организация Transparency International (ТІ) Украина указывает на несоответствие некоторых положений президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде рекомендациям Венецианской комиссии от 6 октября, ввиду чего предлагает главе государства отозвать эту инициативу и внести доработанный проект закона.

Обновлено в 13:21 Антикоррупционные организации и общественные активисты раскритиковали президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде как не соответствующий требованиям Венецианской комиссии и не позволяющий обеспечить независимость такого судопроизводства.

Обновлено в 13:23 «Представительство глобальной сети, исследовав положения законопроекта №7440, пришло к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии от 06.10.2017», - говорится в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  27.12.17, 10:32 После изучения положений законопроекта №7440 эксперты пришли к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 10:33 Ликвидация безответственного и всевластного института президентства - первый и необходимый шаг к антикоррупционному преобразования страны.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 10:56 Президентський законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" - уже на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 12:17 В новом законопроекте необходимо учесть рекомендации Венецианской комиссии.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 13:10 Аналитики организации призвали Порошенко переписать документ с учетом выводов Венецианской комиссии.
Дело Дело  ·  27.12.17, 13:19 26 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован текст законопроект 7440 об антикоррупционном суде. Как уверял президент Петр Порошенко, текст был разработан целым рядом экспертов. Delo.UA разбиралось,…
ForUm ForUm  ·  27.12.17, 13:23 Украинское представительство Transparency International призвало Президента Петра Порошенко отозвать законопроект об антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.Об…
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