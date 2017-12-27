TI Украины призывает Порошенко внести новый законопроект об антикоррупционном суде

Общественная организация Transparency International (ТІ) Украина указывает на несоответствие некоторых положений президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде рекомендациям Венецианской комиссии от 6 октября, ввиду чего предлагает главе государства отозвать эту инициативу и внести доработанный проект закона.

Обновлено в 13:21 Антикоррупционные организации и общественные активисты раскритиковали президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде как не соответствующий требованиям Венецианской комиссии и не позволяющий обеспечить независимость такого судопроизводства.

Обновлено в 13:23 «Представительство глобальной сети, исследовав положения законопроекта №7440, пришло к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии от 06.10.2017», - говорится в сообщении.